L'Ossidiana Messina attesa dall'Aquademia venerdì sera in gara-1 dei playout - Tempostretto

L'Ossidiana di coach Germanà ad Anzio affronta il primo round degli spareggi salvezza per mantenere la serie B di pallanuoto

MESSINA – E’ stata anticipata a domani, venerdì 24 giugno invece che del solito impegno del sabato, gara 1 del playout tra Aquademia e Ossidiana. Le due formazioni che si giocano la permanenza in serie B di pallanuoto giocheranno allo Stadio del Nuoto di Anzio con inizio alle ore 20:45. Gara 2 è prevista alla Cappuccini martedì 28 giugno alle ore 18:30, l’eventuale gara 3 sarà da disputare nuovamente ad Anzio.

“Ci attende un impegno importante, anche perché l’eventuale “bella” della serie sarebbe di nuovo a casa loro – dichiara il tecnico Nicola Germanà – affronteremo un avversario con il morale alto per via delle tre vittorie di fila conquistate, ma i ragazzi daranno il massimo per centrare il colpo esterno. Occorrerà ridurre gli errori “gratuiti”, in particolare nelle fasi topiche del match. Spero di avere tutti gli elementi al top della condizione”. I laziali hanno chiuso la regular season delgirone 3 con 13 punti all’attivo, in buona parte frutto del brillante finale, confermato dai successi consecutivi contro Cesport, Waterpolo Bari e Cn Salerno.