Luchè in concerto a Messina: sarà al PalaRescifina il 26 marzo

Ancora un grande evento musicale per la città con l'arrivo del rapper napoletano

MESSINA – Il rapper napoletano Luchè, nome d’arte di Luca Imprudente, sarà in concerto al PalaRescifina il prossimo 26 marzo 2026. Dopo il boom di Marracash allo stadio Franco Scoglio, si tratta di un nuovo evento dedicato al rap con Messina pronta ad accogliere un altro grande artista al palazzetto di San Filippo.

Basile: “Orgogliosi”

Orgogliosi il sindaco Federico Basile e l’assessore Massimo Finocchiaro. Il primo cittadino ha affermato: “Siamo orgogliosi di poter offrire a Messina un palcoscenico di tale rilievo per eventi musicali e culturali. Grazie agli interventi messi in campo dall’Amministrazione, il Palarescifina conferma il suo ruolo strategico come centro polifunzionale, capace di coniugare sport e musica e di attrarre visitatori da tutta l’Italia”.

Finocchiaro: “Creare opportunità culturali e turistiche”

E Finocchiaro: “L’arrivo di Luchè testimonia, ancora una volta, come la città sia ormai punto di riferimento per eventi di questo tipo e possa ospitare eventi di richiamo nazionale. Investire su strutture come il PalaRescifina significa creare opportunità culturali e turistiche, valorizzando lo sport e la musica come elementi integrati di sviluppo e intrattenimento per cittadini e visitatori”.

Biglietti online

Il concerto organizzato da Vivo Concerti è promosso da Giuseppe Rapisarda Management, con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Messina. Biglietti in vendita: online su Ticketone dalle ore 14.00 di oggi, martedì 16 settembre 2025 e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11.00 di domenica 21 settembre 2025.