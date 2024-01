“L’ufficio postale di Camaro Superiore riaprirà il 5 febbraio”

Lo annuncia il consigliere della III Municipalità Nunzio Signorino, che ha avuto rassicurazioni da Poste Italiane

MESSINA – L’ufficio postale di Camaro Superiore tornerà a disposizione il prossimo 5 febbraio. Ad annunciarlo è il consigliere della III Municipalità Nunzio Signorino, in quota Dc, che aveva sollevato il problema della chiusura da più di un mese. Il consigliere fa sapere di aver avuto rassicurazioni da Davide Tusa, referente di Poste Italiane per le relazioni istituzionali in Sicilia. I lavori per la sistemazione partiranno oggi, 31 gennaio, “e si concluderanno sabato 3 febbraio”.

“Esprimo la mia soddisfazione – ha affermato Signorino – per aver potuto dare il mio contributo per la riapertura dell’ufficio postale. Un grazie a Poste Italiane per la disponibilità che ci è stata dimostrata”.