Lungomare del Ringo, aree per le barche ai lati. Al centro sarà spiaggia libera - Tempostretto

Tra pochi giorni Comune e Autorità portuale puntelleranno le zone in cui lasciare le imbarcazioni. Lo spazio per i bagnanti sarà ricavato al centro

MESSINA – La spiaggia del Ringo tornerà ai cittadini, dopo il sì alla balneazione e la caduta dei divieti che impedivano ai messinesi di poter entrare in acqua, a causa soprattutto degli effetti collaterali dei torrenti. Dopo la bonifica, però, tutto è cambiato e da giugno si potrà tornare a utilizzare anche quel piccolo tratto di spiaggia.

Le barche saranno sistemate ai lati

Tra polemiche e dubbi, in tanti si sono chiesti nelle ultime settimane come sarà possibile, visto il grande numero di barche. In mattinata c’è stato un confronto tra l’amministrazione, rappresentata dall’assessore Francesco Caminiti, e il presidente Mario Mega dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto, in cui si è parlato proprio di questo aspetto. E il giorno della verità arriverà già a inizio settimana prossima perché tra lunedì e martedì ci sarà un sopralluogo in cui saranno delimitate le aree di “sosta” per le imbarcazioni dei pescatori e private, lasciando al centro della spiaggia lo spazio per i bagnanti.

Qualcosa di epocale, nell’immaginario collettivo, e sicuramente non di semplice attuazione vista l’abitudine ormai radicata di lasciare le barche in quel tratto di battigia e anche il numero delle imbarcazioni stesse, che dovranno essere sistemate in modo tale da garantire un rapido accesso al mare, senza dover fare la corsa alla pole position a pochi centimetri dall’acqua. Il confronto è stato in ogni caso proficuo e l’appuntamento decisivo sarà per la prossima settimana.

Altri 3 tratti torneranno balneabili

Nel prossimo futuro, inoltre, dovrebbero essere altri 3 i tratti di mare restituiti alla città: cadranno alcune ordinanze di divieto di balneazione dopo i nuovi controlli portati avanti dall’Asp, ma le zone in questione non sono ancora state comunicate in via formale.

