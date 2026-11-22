Prima giornata nel girone 4 che vedeva gli universitari contro la Copral Waterpolo che vince 9-15 ma ha ambizioni di alta classifica

La prima giornata di campionato in Serie B ha visto di fronte, nel girone 4, le due siciliane Ssd Unime e Copral Waterpolo. Alla Cittadella Sportiva Universitaria sabato una sfida molto sentita tra due formazioni che come raccontato sulle pagine di SportWebSicilia hanno ambizioni diverse per la stagione da poco iniziata. A vincere la gara gli ospiti etnei che si sono imposti per 9-15, i grigio.azzurri autori di una grande partenza per 3-0 hanno subito la rimonta e il sorpasso della Copral che ha poi fatto sempre corsa di testa, l’Unime ha comunque tenuto botta fino a metà quarto quarto salvo poi lasciar andare via gli ospiti che hanno chiuso con un ampio vantaggio.

L’allenatore di casa dell’Unime Francesco Misiti ha così commentato nell’immediato post partita: “Non abbiamo giocato male e abbiamo avuto momenti di pausa dove abbiamo concesso troppi contropiedi. In alcuni tratti della partita i ragazzi mi sono piaciuti, contro di loro non era facile ma ci sono cose che possiamo migliorare. Abbiamo fatto esordire ragazzi di 15 e 17 anni, siamo soddisfatti e aspettiamo la loro crescita. Il punteggio finale non cambia la mia valutazione complessiva della gara”.

Ssd Unime – Copral 9-15

Ssd Unime: Caliri, Sarno, Denaro 1, Longo 3, Milana, Albarino, D’Angelo 1, Vinci 1, D’Agostino, Carmignani, Sciabà 1, Cama, Gennaro, Casoria 2, Costa.

Allenatore: Francesco Misiti.

Copral Waterpolo: Milione, Pesce, Impellizzeri 1, Levente 2, Emmi, Nicolosi 1, Arena 3, Riggio 1, Catania 2, Caramagno 1, Zummo 1, Fiorito 2, Seminara, Camuto, Sicali.

Allenatore: Manlio Mentesana.

Arbitro: Nando Sorbello di Catania.

Parziali: 3-4, 3-4, 2-3, 1-4. Superiorità numeriche: 1/3, 3/9. Rigori: 3/3, 1/1.