Appuntamento fisso da dieci anni a Messina

MESSINA – Hanno festeggiato in un locale cittadino della litoranea nord, nel 48° anniversario dal conseguimento del diploma, dell’anno scolastico 1977/1978, i Ragionieri della V^ sez. A dell’Istituto Salvatore Quasimodo di Messina,

In undici hanno risposto “presente” all’appello, due provenienti dal Nord Italia. Appuntamento storico di fine estate, iniziato dieci anni fa e mai saltato fin adesso.

I presenti: Pina Soraci, Lina Rizzotto, Pina Maimone, Pina Massarotti, Rosa Geraci, Bernardo Bruno, Francesco Gullo, Salvatore Laganà, Gaetano Irrera, Pancrazio Puglia e Giovanni Bombaci.

Parecchie le assenze a vario titolo, tra quelle più importanti dei compagni di classe: Carlo Pugliatti, Santina Lo Presti e Caterina Schepis, che purtroppo sono scomparsi prematuramente.

La serata è trascorsa velocemente e in allegria, liscia come se il tempo si fosse fermato indietro di 48 anni e più. Ore di gioiosa convivialità trascorse a scambiare gli aneddoti più divertenti e rievocativi di quei meravigliosi cinque anni trascorsi tra i banchi e fuori, in locali e ambienti che non esistono più e fanno solo parte della memoria nostalgica.

Dopo il taglio della torta, il brindisi e la foto di rito, la raccomandazione fatta reciprocamente di rivedersi al prossimo appuntamento di fine estate, tutti in buona salute.