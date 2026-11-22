La presentazione stamattina del programma di valorizzazione e bonifica dell'Adsp. Siracusano: "Il commissariamento non è una sconfitta, tutt'altro"

Servizio di Silvia De Domenico, testo di Marco Olivieri

MESSINA – 102,5 milioni di euro per fare della Zona falcata di Messina un nuovo polo dal punto di vista urbano, turistico, culturale e portuale. Stamattina, nella sede dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto, è stato presentato il progetto di bonifica e recupero.

Grazie a un emendamento al decreto Ambiente, frutto del lavoro della sottosegretaria Matilde Siracusano, sono stati assegnati i poteri speciali al presidente dell’Adsp Francesco Rizzo. C’è stato il via libera della Camera dei deputati e si attende quello del Senato. Il finanziamento risale a luglio 2024 ma, a distanza di oltre due anni, non c’è ancora la gara d’appalto, la cui pubblicazione è affidata a Invitalia.

“Il commissariamento non è una resa”

“Il commissariamento non è una sconfitta, bensì un modo per consentire di avviare questo processo fondamentale con commissario una persona competente come l’avvocato Rizzo”, ha precisato la stessa sottosegretaria. Con lei e Rizzo, a esporre il progetto, la segretaria generale dell’Autorità di sistema Giusy Marabello, il sindaco Federico Basile e l’avvocato Antonio Barbera, rappresentante regionale nell’Adsp.

Si partirà con la bonifica per poi aprire spazi di valorizzazione dell’affaccio al mare, verdi e culturali. Si prevedono 21,5 milioni per eliminare le fonti primarie di contaminazioni. 20 milioni grazie al Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 e una parte dal bilancio dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto. La seconda parte del programma, il progetto “Falcata Revival”, comporta un costo di 80 milioni di euro per bonifica e rigenerazione urbana.

I tre obiettivi del progetto di recupero della Zona falcata

Messa in sicurezza e bonifica. Rigenerazione urbana. Valorizzazione funzionale. Ecco i tre obiettivi principali per il recupero della Zona falcata a Messina. Si prevedono due fasi, come abbiamo già evidenziato, con la rimozione delle sorgenti primarie di contaminazione e il progetto “Falcata Revival” per la successiva fase di bonifica definitiva e rigenerazione urbana.

Le zone coinvolte

Nella prima fase il perimetro d’intervento riguarda l’ex degassifica, gli ex cantieri navali (escluso carroponte), il campo sportivo, l’ex inceneritore, l’area Real Cittadella e il tratto di mare antistante, con salpamento e smaltimento del relitto navale “Rigoletto”.

Nella fase 2 ci sarà la rimozione delle fonti di contaminazione primaria nell’area ex Eurobunker, la bonifica definitiva e messa in sicurezza delle matrici ambientali, la riqualificazione ambientale, paesaggistica e urbana per la restituzione della zona alla fruizione pubblica e alle funzioni urbane, culturali e turistico-portuali. E il perimetro d’intervento investe l’asse viario di collegamento tra la stazione centrale, la Marittima, il molo Norimberga e la penisola della falcata.

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