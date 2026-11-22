Ieri grande accoglienza per "Nessun dolore" e "Il cassetto segreto", al Lux, nell'ambito del Festival dei Circoli del Cinema. Amelio: "L'emozione di tornare a Messina". Oggi lo spettacolo con Lucia Sardo

MESSINA – Una grande accoglienza del pubblico ieri a Messina per l’arrivo di Gianni Amelio, uno dei più grandi registi a livello internazionale. Il tutto nell’ambito del Festival dei Circoli del Cinema. Il cineasta è stato protagonista di un dialogo serrato, a tratti spiritoso, con gli spettatori dopo la visione del suo ultimo film, “Nessun dolore”, al Lux.

I premi ad Amelio e Quatriglio

Amelio si è soffermato su temi e suggestioni della sua opera, che “torna sul tema dell’immigrazione. Un tema a me molto caro. Ed è un piacere tornare a Messina, dove ho studiato Filosofia negli anni giovanili, con un salto dalla provincia calabrese alla città”, ha dichiarato. A salutarlo c’era anche il sindaco Federico Basile, che lo ha invitato a tornare presto.

Tra gli applausi, Amelio ha ricevuto il premio per il suo percorso cinematografico, consegnato da presidente del Cineforum Orione Nino Genovese. E poi, in un dialogo con il direttore artistico Marco Olivieri, è toccato alla regista palermitana Costanza Quatriglio, anche lei premiata. E che ha presentato il toccante “Il cassetto segreto”. Un viaggio nella Sicilia letteraria del Novecento attraverso l’archivio di Giuseppe Quatriglio, il padre, firma del Giornale di Sicilia e intellettuale che ha lasciato un enorme patrimonio tra interviste e documenti.

Ad affiancare nell’introduzione Olivieri, che è anche direttore di Tempostretto, il critico cinematografico Franco Cicero, presidente della sezione dedicata ai documentari per il Festival.

Il programma del Festival continua oggi.

Il programma di domenica: Lucia Sardo interpreta Felicia Impastato

Alle 16.00, Sezione Schermi Indipendenti. Il cinema che verrà. Anteprime: Alice nel paese dei coloni (Francia 2026, 105’) di Yanis Mhamdi. In sala Marco Olivieri e la palestinese Hana Barqawi, testimone diretta dell’occupazione israeliana. Ingresso gratuito.

Alle 20.30: La madre dei ragazzi, spettacolo teatrale scritto e interpretato da Lucia Sardo, regia di Marcello Cappelli. Il monologo racconta la vita e la lotta di Felicia Impastato, interpretata nel film I cento passi dalla stessa Sardo. Spettacolo a pagamento.