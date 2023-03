L'UniMe cede contro Salerno, messinesi polemici con l'arbitro - Tempostretto

Il girone di ritorno in serie B degli universitari si apre con una pesante sconfitta. Ma l'arbitraggio è stato "scandaloso e non all'altezza"

SALERNO – Il girone di ritorno dell’Ssd UniMe nel campionato di Serie B di pallanuoto si apre con una sconfitta. La formazione allenata da coach Misiti ha ceduto 12-4 contro il Circolo Nautico Salerno, all’andata sempre i campani si erano imposti a Messina per 10-11. Già in emergenza per la squalifica del capitano Claudio Geloso gli universitari hanno perso nel corso della partita anche Raineri, espulso a fine secondo quarto, e Lipej a metà del terzo, assenze che hanno pregiudicato il corso della partita.

La società fa sapere di essere delusa e rammaricata da un arbitraggio definito “scandaloso e non all’altezza”. Elencando poi i tre motivi che giustificano tale affermazione: per dieci secondi Salerno ha giocato in otto uomini dopo che l’arbitro ha fatto confusione in seguito ad un’espulsione e non sono stati presi provvedimenti; Raineri viene espulso dopo uno scontro con Spatuzzo, numero 11 salernitano, ma l’arbitro fa uscire Luongo, numero 12, Spatuzzo nei minuti successivi metterà a segno 4 gol e sarà il migliore dei suoi; espulsione definitiva, la terza, a Lipej, fin lì il migliore degli ospiti con due reti realizzate, per simulazione, un fallo che, fanno sapere dalla società UniMe, non si fischia praticamente mai per mandare fuori qualcuno. L’arbitro dell’incontro era De Girolamo.

La classifica del girone 4, dopo la 10ª giornata del campionato, vede l’UniMe in sesta posizione a 15 punti, superata proprio da Salerno. Prossimo turno in casa contro il fanalino di coda Brizz Nuoto alla Cittadella Sportiva Universitaria sabato 11 marzo, serve ritrovare il feeling con la vittoria per non perdere contatto dalle prima quattro posizioni che qualificano ai playoff.

Cn Salerno – Ssd UniMe 12-4

Risultati parziali: 3-1, 1-1, 4-1, 4-1. Superiorità numeriche: 3/9, 2/12. Rigori: 1/1, 0/1.

Il primo parziale si apre con tre reti dei locali, la prima di Piccolo in superiorità, poi Luongo e Fileno, universitari che reagiscono solo nel finale andando a segno quando manca 1″ sul cronometro con Lipej. Nel secondo quarto rete in superiorità di Esposito, replica Vinci e poi l’UniMe fallisce un rigore, Diego Geloso colpisce il palo. Espulsione, una per parte, nei minuti finali con Raineri per Messina e Luongo per Salerno costretti a lasciare la vasca. Non ci saranno altre segnature.

Nel terzo tempo Lipej accorcia per l’UniMe, ma poi i padroni di casa allungano in modo deciso con le reti di Spatuzzo, tre volte nel quarto, e Costa. L’ultimo parziale inizia sul punteggio di 8-3, ma vede ancora i locali andare a segno altre tre volte, con Marcellino, Spatuzzo, Cucciniello, la replica di D’Angelo interrompe la striscia consecutiva di reti salernitane, che chiudono i giochi con la rete di Marcellino sul 12-4.

