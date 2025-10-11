L’Unime di hockey torna in campo, terza giornata di Coppa contro il Valverde

Domenica la squadra universitaria in campo al Dusmet di Catania. Al rientro Spignolo e Curreli assenti nell'ultima sfida

MESSINA – Dopo il turno di stop, la Coppa Federale torna protagonista con la terza giornata e propone, domenica 12 ottobre, al Dusmet di Catania una delle sfide più attese del girone siciliano: quella tra la SSD UniMe e il Valverde Hockey 2018. Un confronto che si preannuncia intenso, tra due formazioni che arrivano all’appuntamento con motivazioni e obiettivi importanti.

La squadra universitaria è in crescita e, dopo un avvio complicato e la brillante vittoria ottenuta contro la PGS Don Bosco Barcellona, punta a confermare i progressi mostrati. Di fronte, però, ci sarà un avversario di assoluto livello come il Valverde, desideroso di riscatto dopo la sconfitta interna subita contro la Polisportiva Galatea Catania.

In casa universitaria, il tecnico Antonio Spignolo potrà contare sull’organico quasi al completo: resterà indisponibile capitan Malluzzo, fermato da un problema muscolare, ma sono certi i rientri di Gigy Spignolo e Francesco Curreli, assenti nell’ultimo turno. Una situazione che offre al tecnico messinese un’ampia scelta e soluzioni diverse, a conferma di un gruppo che, con ben dieci innesti rispetto alla scorsa stagione, si sta costruendo un’identità nuova ed ambiziosa.

Il Valverde, dal canto suo, si presenta con un roster consolidato e pochissime novità rispetto alla passata stagione, conclusa da dominatore assoluto con il primo posto in campionato. Un match che, dunque, per entrambi gli allenatori rappresenta un banco di prova significativo in vista della Serie B, competizione che resta il vero obiettivo stagionale delle due società. Nel programma della terza giornata attenzione anche all’altro match del girone, che vedrà la capolista Galatea Catania affrontare la GS Raccomandata Giardini, formazione ostica e imprevedibile che in caso di vittoria potrebbe agganciare gli etnei in vetta alla classifica.

Le gare del turno di Coppa Federale del weekend

Ssd Unime – Valverde Hockey 2018

Galatea Catania – Gs Raccoamndata Giardini

Genova H 1980 – Hc Genova

Cus Genova – Genova H

Hc Novara – Hcu Rasamblent Torino

Us Garntorto – Hc Riva Del Garda

Ar Finacantieri – Cuscube Brescia

Hc Villafranca Verona – Fh Cernusco Milano

Hc Roma – Hc Pistoia

Hc Olimpia Torre Brindisi – Hc Mogliano