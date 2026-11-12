L’Unime di pallanuoto riparte in Serie B nel derby con la Copral Waterpolo

Sarà subito derby, in casa alla Cittadella, nella prima giornata sabato 21 novembre. L'UniMe affronterà questa stagione confermando il roster dello scorso anno

MESSINA – Inizierà il 21 novembre il campionato della Ssd UniMe in Serie B di pallanuoto. La formazione universitaria che lo scorso anno è stata in corsa per i playoff fino alle ultime giornate ripartirà con una squadra perlopiù confermata e con la guida tecnica consolidata di mister Francesco Misiti.

Il gruppo grigio-azzurro potrà contare come già da anni su atleti-studenti seguendo il programma e la mission dell’UniMe che permette ai più promettenti atleti in tutte le discipline di portare parallelamente avanti anche la carriera sportiva. L’unica novità da segnalare per il gruppo sarà il ritorno tra i ranghi di Longo, già in squadra due stagioni fa, e al momento non è previsto il tesseramento di un giocatore straniero, lo scorso anno vestì la calotta numero 9 l’ungherese Ianc Petru.

Il calendario dell’Unime di pallanuoto

Girone 4 per la Ssd Unime che giocherà 18 giornate fino al 24 aprile prossimo nella stagione regolare. Sarà derby contro la formazione etnea Copral Waterpolo, attrezzatasi quest’anno per il salto di categoria, già alla prima giornata il 21 novembre prossimo proprio alla Cittadella Sportiva Universitaria.

Seguiranno le sfide con le campane Nuoto 2000 Napoli, San Mauro, Rari Nantes Napoli, Acquachiara e la lucana Cesport Italia che però da anni ha come impianto casalingo la piscina Scandone. Novità nel girone la calabrese Cosenza, la Frusino di Frosinone, e la Waterpolo Bari.