Nuovi allarmi bombe, scuole evacuate nel Messinese, a Catania e Palermo

Sopralluoghi dei carabinieri nella zona ionica. Nonostante la certezza che si tratti di mail minatorie prive di concretezza, per sicurezza si è provveduto all'evacuazione in alcuni istituti

SICILIA – Di sicuro dobbiamo aspettarci che le mail minatorie e gli attacchi hacher continueranno. Il giorno dopo l’allarme bomba scatenato da una mail indirizzata a oltre seimila scuole italiane, stamattina un altro allarme bomba ha portato i genitori a portare via i propri figli da vari istituti nel Catanese: si ha già conferma dei comprensivi “San Giorgio”, “Deledda”, “Verga” (fonte La Sicilia). Stesso problema per il liceo classico “Umberto” di Palermo.

Nel Messinese, abbiamo avuto conferma che è stato evacuato, sempre solo per precauzione, l’istituto superiore “Caminiti-Trimarchi” di S. Teresa di Riva, nella zona ionica. Evacuato pure l’istituto superiore “Pugliatti” di Trappitello (Taormina) e sono in corso sopralluoghi dei carabinieri sempre nella zona ionica, tra S. Alessio e Limina.

Questo il messaggio ai genitori: “Poiché stamattina è pervenuto alla posta elettronica della scuola un messaggio da indirizzo sconosciuto che preannunciava strage degli alunni e del personale alle ore 10:50 in punto, pur ritenendo che si tratti anche nel nostro caso di un falso allarme, riteniamo per prudenza di dover far uscire i ragazzi anticipatamente e rimandarli a casa” (fonte Ansa).

Ieri anche a Messina le evacuazioni. Il testo della comunicazione elettronica conteneva minacce esplicite. “Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani”, si legge nel testo della mail.

Gli autori della missiva digitale facevano riferimento alla presenza di un “potente ordigno” che sarebbe stato collocato all’interno degli edifici scolastici dentro un sacchetto di plastica, dotato presumibilmente di un “innesco a distanza”. La firma in calce al messaggio è quella di un mittente che si identifica come Mikhail Antropov, qualificato come leader del sedicente “Vilayat di Misoginistan”.

L’allarme bomba e le nuove linee guida del governo

Nel corso della riunione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (Cisr), convocato per oggi pomeriggio a livello tecnico, “sarà definito un protocollo operativo comune per la gestione delle segnalazioni di allarme”, fa sapere Palazzo Chigi.

“Il protocollo, già operativo, è applicato a tutte le amministrazioni, e prevede come linea generale che, in assenza di elementi concreti ulteriori rispetto alla semplice ricezione di una mail massiva che facciano ritenere sussistente un pericolo, non si proceda all’evacuazione degli edifici. Resta ferma la facoltà del prefetto di disporre misure di evacuazione qualora disponga di elementi specifici e concreti che configurino una situazione di effettivo rischio”, comunica il governo.

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