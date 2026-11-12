Ospedale Papardo. Per la prima volta a Messina impiantato pacemaker senza fili

Niente elettrocateteri, nuova frontiera per la stimolazione cardiaca

È possibile stimolare il cuore senza ricorrere ai tradizionali elettrocateteri e senza lasciare un generatore sotto la pelle? Al Papardo di Messina la risposta arriva dalla tecnologia e dall’innovazione cardiologica dell’Unità di Cardiologia, diretta dal prof. Giuseppe Andò. Per la prima volta in città è stato eseguito l’impianto del sistema Aveir™ Dr di Abbott, un innovativo pacemaker bicamerale completamente privo di elettrocateteri. Un risultato che segna un importante traguardo per il Papardo e apre nuove prospettive nel trattamento dei pazienti che necessitano di stimolazione cardiaca bicamerale.

Ma cosa rende questa tecnologia così innovativa? A differenza dei pacemaker tradizionali, il sistema Aveir DR è composto da due piccoli dispositivi impiantati direttamente all’interno del cuore: uno nell’atrio e uno nel ventricolo destro. I due dispositivi comunicano tra loro, consentendo una stimolazione cardiaca sincronizzata senza la necessità di elettrocateteri transvenosi né di una tasca sottocutanea per il generatore.

Quali vantaggi può offrire ai pazienti? Questa soluzione amplia le possibilità terapeutiche e rappresenta un’alternativa ai sistemi convenzionali nei casi clinicamente appropriati, grazie a una tecnologia che consente di superare alcune delle caratteristiche strutturali dei pacemaker tradizionali. La procedura è stata realizzata dall’équipe di Elettrofisiologia della Cardiologia, diretta dal prof. Giuseppe Andò, dopo il completamento di uno specifico percorso di formazione e certificazione per l’impianto del dispositivo atriale Aveir™ AR, svolto a Bruxelles, in Belgio.

Protagonista dell’intervento l’équipe di Elettrofisiologia, composta dai cardiologi Roberto Bitto, Antonio Taormina e Gabriele De Blasi, insieme al personale infermieristico e tecnico che ha contribuito alla realizzazione della procedura.