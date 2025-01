Unime implacabile, terza vittoria consecutiva contro la Basilicata Nuoto 2000

Nella terza giornata l'Unime si impone per 6-11 alla piscina "Scandone" di Napoli e mantiene la vetta a punteggio pieno

Nella terza giornata, e prima del 2025 alla piscina Scandone di Napoli, per l’Unime di pallanuoto arriva la terza vittoria consecutiva. Il gruppo universitario allenato da Francesco Misiti si è imposto per 11-6 e ha subito messo la partita in discesa con un iniziale 0-4. La Basilicata Nuoto 2000, formazione di casa, ha dimezzato il vantaggio e provato a restare in scia agli universitari, questi però nel terzo parziale hanno spinto sull’acceleratore (1-4) scappando via definitivamente. Nell’ultimo quarto torna a regnare l’equilibrio (2-2) con gli atleti del presidente De Francesco che hanno gestito. In attesa si completi il turno l’Unime è sicura di mantenersi a punteggio pieno nel girone 4 con nove punti e sabato prossimo sfiderà i casertani del Circolo Villani San Prisco alle ore 15.

Basilicata Nuoto 2000 – Ssd Unime 6-11

Ottimo avvio dell’Unime che scappa avanti quattro zero nel primo quarto grazie alle doppietta di Longo, un tiro dalla distanza e una palombella, e le reti di Giacoppo e Milana. Solo nell’ultimo minuto vanno a segno i locali con Barbato e D’Angolo dimezzando lo svantaggio.

Nel secondo quarto si segna poco con le difese brave a tenere, bisogna sfruttare due superiorità numeriche, una per parte, per muovere il punteggio: prima Musacchio per i locali e poi Lupeji per gli ospiti che segna il 3-5 in superiorità numerica. Nel finale Giacoppo tenta la palombella e centra la traversa e poco dopo anche Longo colpisce un legno.

Il terzo quarto si apre con una superiorità dell’Unime che non viene sfruttata, dall’altra parte Di Martino, servito davanti alla porta, si sposta la palla dalla mano sinistra alla destra prima del tiro, non perdona e accorcia le distanze. Risponde poco dopo dalla distanza D’Angelo per il 4-6. Poco dopo altra superiorità universitaria, chiama time out coach Misiti e al rientro Messina trova il massimo vantaggio sul 4-7 con Giacoppo. I locali avrebbero la possibilità di segnare in superiorità, ma non la sfruttano. Dall’altra parte Geloso ben servito va a segno e l’Unime doppia i padroni di casa. Nel finale contropiede degli ospiti in tre contro due che finalizzano con Cama sul 4-9 risultato su cui si chiuderà il quarto.

Nell’ultimo periodo di gioco l’Unime non ha fretta e prova a gestire l’ampio vantaggio. La Basilicata Nuoto 2000 attacca a testa bassa per tre minuti ma non arriva nessuna segnatura, così i lucani ricorrono al time out. Avrebbero chance alla ripresa del gioco in superiorità ma non la sfruttano, ma dall’altra parte ancora a segno implacabilmente l’Unime con Lupeji e poi con Giacoppo. Dall’altra parte Maiulo sfrutta un buon contropiede, facendo tornare al gol i suoi e superando il 13 subentrato in porta. Poco dopo ancora Maiulo prova la conclusione dalla lunga distanza e va a segno per i suoi.

Tabellino

Parziali: 2-4, 1-1, 1-4, 2-2. Superiorità: 1/7, 5/6. Rigori: 0/0, 0/0.

Arbitro: Umberto Costantino.

Basilicata Nuoto 2000: Russo, Di Palma, Cerchiaro, Izzo, Di Martino 1, Fiorillo, Amato, Musacchio 1, Barbato 1, Magliulo 2, Giello, D’Antonio 1, Abbate, Russo.

Allenatore: Vittorio Bruschini.

Ssd UniMe: Di Mauro, Sollima, Vinci, Longo 2, Lupeji 2, Viola, D’Angelo 1, Giacoppo 3, Geloso 1, Sarno, Milana 1, Cama 1, Caliri, Costa.

Allenatore: Francesco Misiti.

Immagine in evidenza di Alessandro D’Angelo