L’UniMe “rosa” del nuoto torna da Riccione con quattro medaglie

Arcudi già oro nei 50 farfalla vince l'argento nei 50 stile libero e 100 farfalla. Nell'ultima giornata femminile dei Criteria Nazionali Giovanili bronzo con le compagne Raffa, Ferrara e Costarella nella 4x100 mista

RICCIONE – È stata una grande trasferta per le nuotatrici dell’UniMe impegnate in questi giorni ai Criteria Nazionali Giovanili. La spedizione si era aperta con l’oro di Emma Arcudi nei 50 farfalla venerdì. Nella giornata di sabato la stessa nuotatrice reggina classe 2009 aveva ottenuto un doppio argento nei 100 farfalla e 50 stile libero, in queste due gare, chiuse rispettivamente in 59″72 e 25″74, come già venerdì aveva fatto nei 50 farfalla, ha fatto segnare i nuovi record regionali Juniores, Cadette e Seniores. Le ragazze del tecnico Diego Santoro hanno completato l’opera quest’oggi ottenendo il bronzo a livello Juniores nella 4×100 mista. Il quartetto era composto da Arcudi per il dorso, Silvia Raffa nella rana (menzione speciale per lei colpita dall’influenza nei giorni scorsi ha raggiunto la squadra per onorare l’impegno), Sabrina Ferrara nella farfalla, individualmente ha chiuso quarta in tutta Italia sabato, e Carola Costarella nello stile libero, le quattro hanno chiuso la loro prova in 4’15″22.

Impegnata nell’ultima giornata anche la staffetta Ragazze con Aryiel Angemi nel dorso, Giorgia Ambesi nella rana, Anita Delia nella farfalla e Brenda Usbergo nello stile libero che però non si sono migliorate. Anita Delia e Giorgia Iaria inoltre hanno preso parte questa mattina ai 200 farfalla rispettivamente categoria Ragazze secondo anno e Cadette, classificandosi nelle prime venti posizioni italiane. Per Emma Arcudi invece due gare individuali oltre la staffetta nell’ultima giornata, i 100 stile libero dove chiude quinta e i 50 dorso dove chiude settima tra le Juniores secondo anno.

Articoli correlati