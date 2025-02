L’UniMe strapazza alla Cittadella la Cesport Italia e torna capolista

Larga vittoria per la squadra di pallanuoto universitaria, finale di 13-7 ma il punteggio era in cassaforte già a metà gara (7-1). Pari dell'Ortigia che cede la testa della classifica

MESSINA – Torna a giocare e gioire in casa propria l’UniMe di pallanuoto. Nella settima giornata di campionato la formazione di coach Misiti prosegue il buon momento positivo regalandosi la sesta vittoria stagionale. Al momento unico passo falso due settimane fa nella trasferta di Siracusa. L’avversario odierno era la Cesport Italia che già dopo i primi due quarti sembrava lontanissima dal poter contendere la partita trovandosi sotto per 7 a 1.

Dopo la sfida di settimana scorsa, giocata nella piscina neutra di Catania, la formazione del presidente De Francesco ha potuto disputare la partita in casa alla piscina scoperta della Cittadella Sportiva Universitaria. Buone notizie per gli universitari arrivano anche in ottica classifica visto che tornano in testa al girone 4 di Serie B, l’Ortigia infatti dopo aver vinto lo scontro diretto ha compiuto due passi falsi pareggiando le ultime due sfide giocate. Questa settimana così l’UniMe torna in vetta al girone in solitaria, settimana prossima trasferta contro la Copral Waterpolo alla “Scuderi” di Catania per capitan Giacoppo e compagni.

Ssd UniMe – Cesport Italia 13-7

La sfida si apre in discesa per i locali che vanno a segno quattro volte nel primo quarto con Lupeji, Cama, Geloso e Giacoppo, in mezzo la rte ospite di Corcione. Nel secondo quarto gli universitari incrementano in vantaggio e di fatto chiudono la partita con la rete di Longo e le due segnature di Lupeji, di cui una su rigore. Risultato a metà partita di 7-1.

Il terzo quarto è il più scoppiettante, da una parte arrivano la doppietta di Cama e le reti di D’Angelo e Viola, lato ospiti a segno Bouché, anche per lui dure reti in otto minuti, ed Esposito. Nell’ultimo parziale, che inizia sul risultato vantaggio massimo per i locali di 11-4, la Cesport chiude vincendo almeno il mini parziale per 2-3, per gli universitari ancora a segno D’Angelo e Giacoppo, lato ospite in calottina nera esultano Bouchè, De Buono e Falcone.

Tabellino

Arbitro: Scarselli.

Parziali: 4-1, 3-0, 4-3, 2-3. Superiorità: 3/8, 4/7. Rigori: 1/1, 0/1.

Ssd UniMe: Di Mauro, Sollima, Vinci, Longo 1, Lupeji 3, Viola 1, D’Angelo 2, Giacoppo 2, Geloso Diego 1, Bonansinga, Milana, Cama 3, Sarno.

Cesport Italia: Orbinato, Felicella, Corcione R., Marsili, Bouché 3, Soprano, Corcione C. Esposito D. 2, De Buono 1, Esposito A, Falcone 1, Femiano, Capitella, De Martino.

Immagine in evidenza di Alessandro D’Angelo

Articoli correlati