L’Unime supera la Nautilus Roma, salvezza ad un passo

Una vittoria che mette serenità all'ambiente, la matematica non c'è ma a quota 23 punti è davvero difficile essere risucchiata in zona playout

MESSINA – Successo fondamentale per l’Unime nella 15ª giornata del campionato di Serie B di pallanuoto. La squadra universitaria supera in casa la Nautilus Nuoto Roma e con i tre punti incamerati sale a quota 23 in classifica e ipoteca, anche se non è ancora matematica, la permanenza nella categoria.

Nella sfida odierna in vantaggio sin da subito la squadra di coach Misiti ha gestito nel corso del match. Vinci e Cama trascinando la squadra realizzando una tripletta a testa, Caliri para un rigore. Settimana prossima campionato fermo, si tornerà in acqua domenica 11 aprile in casa del Nuoto 2000 Napoli.

Ssd UniMe – Nautilus Nuoto Roma 12-10

Pronti via a segno Ianc, poi in superiorità Vinci raddoppia. Arriva la reazione di Roma con la rete in superiorità di Andres Garcia, ancora sfruttando l’uomo in più Milana ristabilisce le distanze, poi Cama relizza il 4-1, nel finale di tempo Gabriel Garcia a segno per la squadra laziale.

Aumenta il divario per i locali nel secondo quarto, Roma va a segno con Bonetti, poi tris degli universitari con Vinci, Giacomo Sciabà e Cama nel mezzo Caliri para un rigore a Bonetti e a metà gara i peloritani sono avanti sul 7-3.

Il terzo quarto è quello più rocambolesco e favorisce i laziali. D’Angelo in superiorità numerica regala il massimo vantaggio ai suoi sull’8-3, risponde Gabriel Garcia su rigore. Cama a segno ma Gabriel Garcia risponde in superiorità, fortunato perché colpisce il palo e la palla sbatte su Caliri prima di oltrepassare la linea. Ancora un botta e risposta, Giacomo Sciabà da una parte e Bogni dall’altra, nel finale di parziale Perna per il 10-7 con da entrambe le parti superiorità numeriche non sfruttate.

Nell’ultimo quarto Giordani firma il meno due in superiorità, l’Unime perde D’Angelo per espulsione. Vinci due volte rimanda avanti i suoi con vantaggio (12-8). Nel finale in gestione l’Unime, per Nautilus Roma le firme finali di Perna, su rigore, e Bogni per il 12-10.

Tabellino

Ssd UniMe: Caliri, Costa, Geloso, Denaro, Milana 1, Albarino, D’Angelo 2, Vinci 3, Ianc 1, Mazza, Giacomo Sciabà 2, Cama 3, Giulio Sciabà, Finanze.

Allenatore: Francesco Misiti.

Nautilus Nuoto Roma: Gabbiati, Pacciani, Perna 2, Scarfagna, Andres Garcia 2, Cionfi, Bogni 3, Gabriel Garcia 2, Pisu, Bonetti, Giordani 1, Leonardo Notarini.

Allenatore: Juan Ramon Garcia.

Parziali: 4-2, 3-1, 3-4, 2-3. Superiorità: 4/9, 3/12. Rigori: 0/0, 2/3.

Arbitro: Antonio Tamigi di Cosenza.