L’Unime vince all’ultimo secondo lo scontro diretto contro il San Mauro

La vicecapolista sotto di tre reti a tre minuti dalla fine ribalta tutto. In gol anche il portiere e un rigore concesso allo scadere. Misiti: "Ci abbiamo creduto e un pizzico di fortuna"

MESSINA – Chiude con una vittoria l’Unime il proprio girone d’andata in serie B di pallanuoto. La formazione universitaria ha rincorso tutta la partita e, in una nona giornata strana con una sola superiorità numerica convertita e due parziali da 0-0, è riuscita a trovare il primo vantaggio in partita all’ultimo secondo che è anche valso il successo finale per 6-5. Avversario di giornata il San Mauro Napoli che nel finale conduceva per 3-5, i partenopei sono una delle squadre in lotta e con le carte in regola per chiudere tra le prime quattro e arrivare ai playoff. Protagonisti nel finale di partita tra gli universitari Longo, doppietta con rigore decisivo, e Di Mauro il portiere che buttandosi in avanti aveva trovato la rete del momentaneo cinque apri.

Al giro di boa l’UniMe chiude con sette vittorie e due sconfitte, 21 punti totali e seconda posizione in classifica dietro Nuoto 2000 Napoli (24 punti) e davanti a Ortigia (20), seguono San Mauro e Copral Waterpolo appaiate a 16. Le prime sei del girone 4 hanno disputato la nona giornata e quindi la zona playoff si conosce a metà campionato senza che ci siano squadre con partite in meno disputate. Settimana prossima si riparte subito con il girone di ritorno, l’Unime ospita alla Cittadella la Roma Waterpolo che si trova nella metà bassa della classifica.

Così coach Francesco Misiti al termine della gara: “Una partita pazzesca, abbiamo recuperato alla fine con grinta e un pizzico di fortuna. Non è stata giocata male, ma in attacco non riuscivamo a mettere la palla in porta. Poi i ragazzi ci hanno creduto e abbiamo vinto una partita importante. Dopo una brutta prestazione sabato scorso i ragazzi l’hanno capito e si sono aiutati. Dobbiamo crescere però come condizione fisica. La nostra posizione in classifica e il bilancio dopo il girone d’andata, sette vittorie e due sconfitte sconfitte, vanno bene, ma abbiamo margini di miglioramento”.

Così invece il portiere Federico Di Mauro protagonista con la rete del pareggio nel finale: “L’emozione del gol è forte, ce la siamo meritata la vittoria. Abbiamo lottato fino alla fine e siamo stati fortunati perché la partita è girata. Sul mio gol volevamo almeno la rete del pareggio e così sono salito anche io per creare superiorità numerica. Ho provato a smarcarmi ed è stato bravo Andrea (Vinci, ndr) a trovarmi con l’assist. Io ero andato avanti per creare superiorità, non mi aspettavo di ricevere palla”.

Ssd UniMe – San Mauro Napoli 6-5

La partita inizia male per gli universitari con l’arbitro che fischia un rigore contro alla prima azione offensiva dei campani, dai cinque metri si presenta Andrè che va a segno. La reazione immediata arriva con la conclusione del capitano Giacoppo (1-1). Passano alcuni minuti senza che le due squadre trovino la via del gol e nei minuti finali altre due reti, una per parte, firmate Esposito per gli ospiti e Lupeji per i locali. Nel secondo quarto entrambe le formazioni creano e hanno possibilità, tanti pali e parate, ma non cambia il risultato che resta sul 2-2 fino al cambio vasca di metà gara. In realtà nel finale su un contropiede la formazione di coach Misiti avrebbe una possibilità con un due contro uno, Cama appoggia a Giacoppo che a tu per tu viene ipnotizzato da Vettor che difendeva i pali.

Nel terzo quarto, come il secondo, le due formazioni restano a bocca asciutta nonostante le occasioni, anche in superiorità ci siano da entrambe le parti. Il digiuno prosegue per altri tre minuti nell’ultimo quarto, dopo D’Agostino per i partenopei trova la rete del nuovo vantaggio ospite, la palla non è ben parata da Di Mauro a cui sfugge e supera la linea. Poco dopo conclusione di Dell’Atti sempre per la formazione di coach Truppa, anche questa volta la palla sfugge e danza sulla linea, l’arbitro non ha dubbi sia entrata ma arrivano le proteste dei locali. Sotto 2-4 l’UniMe reagisce con la rete di Giacoppo, ma Iaccarino dall’altra parte ristabilisce le distanze per il 3-5 che sembra condannare i locali a tre minuti dalla fine. Arriva però finalmente il primo gol in superiorità della partita firmato dagli universitari con Longo a 1:22 dalla fine. Divario minimo tra le due squadre e San Mauro spreca una superiorità, sull’ultimo possesso locale coach Misiti si gioca l’ultimo time out a disposizione e manda Di Mauro fuori dai pali a creare superiorità davanti. Proprio il portiere universitario diventa grande protagonista ricevendo il pallone di Vinci sul primo palo e scaraventandolo in rete a 15 secondi dal termine. Il San Mauro dovrebbe tenere il possesso e accontentarsi del pareggio esterno ma perde palla. L’Unime prova a nuotare velocemente dall’altra parte della vasca e il San Mauro li ferma irregolarmente, Iaccarino già espulso ostacolo l’azione offensiva invece di andare nel pozzetto e l’arbitro assegna rigore con un secondo ancora da giocare. Dai cinque metri freddo Longo che la mette sotto il sette per il 6-5 finale.

Tabellino

Arbitro: Luciano Zappulla di Siracusa.

Parziali: 2-2, 0-0, 0-0, 4-3. Superiorità: 1/9, 0/4. Rigori: 1/1, 1/1.

Ssd UniMe: Di Mauro 1, Sollima, Vinci, Longo 2, Lupeji 1, Viola, D’Angelo, Giacoppo 2, D Geloso, Bonansinga, Milana, Cama, Caliri, Sarno.

Allenatore: Francesco Misiti.

San Mauro Napoli: Vettor, D’Agostino 1, Muscerino, Carlevalis, Nocerino, Esposito 1, Iaccarino 1, D’Ambra, André 1, Dell’Atti 1, Scarpati, Ventura, Cerbone, Maffettone.

Allenatore: Davide Truppa.

