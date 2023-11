Polizia municipale. Maurizio Cannavò comandante a Messina e Ragusa - Tempostretto

In base all'accordo tra sindaco Basile e primo cittadino di Ragusa, dovrà mantenere un giorno di lavoro nella città di provenienza

MESSINA – Cinque giorni a Messina e uno a Ragusa. In base all’accordo tra primi cittadini, Maurizio Cannavò assume la guida della polizia municipale di Messina, in prima battuta per sei mesi, mantenendo un giorno di lavoro nella città di provenienza sul piano lavorativo. Questa è la condizione posta dal sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, affinché Cannavò sia destinato a Messina.

Anche utilizzando, eventualmente, le connessioni internet da remoto, quindi a distanza, Cannavò sarà comandante a Ragusa per un giorno. E il rapporto di lavoro del dirigente sarà sempre gestito dal Comune guidato da Cassì.

Il mancato rinnovo a Blasco

Il 15 novembre è scaduto il mandato di Stefano Blasco e il sindaco Basile ha subito dopo annunciato il nuovo comandante: “Questo mi permetterà d’avere una guida stabile per 36 mesi, fino al termine del mio mandato. Tre anni con un comandante, mentre Blasco, che ha fatto un ottimo lavoro, sarebbe potuto rimanere al massimo per altri 18 mesi, come proroga. Dal 16 novembre, in attesa dell’arrivo, abbiamo il vicecomandante Giardina e i primi tempi il comandante Cannavò dovrà completare alcuni compiti di servizio a Ragusa. Ma sono modalità d’impiego che definiremo e concorderemo”.

La Lega: “Presenteremo un esposto alla Corte dei conti”

Questa scelta ha provocato la presa di posizione dei consiglieri comunali della Lega Prima l’Italia: “Ma perché Cannavò? Non ci risulta che abbia formulato richiesta di comando né che il Comune di Messina abbia pubblicato un bando per acquisire disponibilità. Dunque una nomina ad personam che, per quanto lecita, risulta moralmente scorretta. Perché il sindaco Basile, esponente di Sud chiama Nord, dovrebbe nominare un comandante vicino al centrodestra e al ministro Musumeci? Forse per il sostegno fornito da Cateno De Luca al sindaco di Ragusa? Ci auguriamo di no, sarebbe il pezzo di uno scambio politico da prima repubblica, quella che De Luca attacca. Sappiamo che Basile non risponderà, quindi presenteremo un esposto alla Corte dei Conti”.

