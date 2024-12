Magister Peloritanus 2024, ecco chi sono i vincitori

Venerdì 13 dicembre la cerimonia di consegna dei premi

Venerdì 13 dicembre 2024 alle ore 18, nell’Aula Magna dell’Università di Messina (Piazza S. Pugliatti 1), alla presenza della prof.ssa Giovanna Spatari, presidente dell’Accademia Peloritana e rettrice dell’Ateneo Peloritano, si terrà la cerimonia di consegna dei premi Magister Peloritanus 2024 dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti.

L’Accademia Peloritana, con questa sesta edizione, continua nella ormai consolidata tradizione di premiare illustri personaggi messinesi o siciliani o dell’area dello Stretto per nascita o per residenza, o che comunque abbiano onorato Messina o la Sicilia o l’area dello Stretto. I premiati dell’edizione 2024 sono:

Giuseppe Albanese, Premio Magister Peloritanus 2024 per Lettere, Filosofia e Belle Arti.

Giuseppe Albanese, nato a Reggio Calabria e laureatosi in Filosofia all’Università di Messina, è uno dei più richiesti pianisti della sua generazione. Costante è la sua presenza alle più importanti stagioni concertistiche, ai festival più celebri e nelle più prestigiose sale internazionali, non solo per recital ma anche per concerti con orchestra. Opera con i più grandi direttori d’orchestra, italiani e stranieri. Molto ampio è il suo repertorio, ma è universalmente riconosciuto come il più fine interprete della musica di Franz Liszt. Autorevole componente della giuria tecnica in concorsi pianistici nazionali e internazionali, spesso viene invitato per seminari e masterclass.

Maria Grazia Cucinotta, Premio Magister Peloritanus 2024 per il Cinema e la Televisione.

Maria Grazia Cucinotta, attrice, doppiatrice, conduttrice televisiva, regista e produttrice cinematografica di fama internazionale, ha sempre portato nel mondo la migliore immagine della Sicilia, e di Messina in particolare. Con ugual forza espressiva interpreta parti drammatiche e parti leggere, dando voce a realtà difficili come a quelle ‘quotidiane’: e ciò indipendentemente dal format in cui opera. Destinataria di molti attestati di stima, ha anche legato il suo nome a campagne promozionali di cause umanitarie: nel costante riconoscimento dei diritti umani, fonda e presiede la onlus Vite senza paura, importante presidio della lotta contro la violenza sulle donne.

Nicola Guarino, Premio Magister Peloritanus 2024 per le Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali.

Nicola Guarino, nato a Messina e laureatosi a Padova in Ingegneria Elettronica, si è formato al CNR. Ingegnere ontologico di fama internazionale, ha fondato a Trento il Laboratorio di Ontologia Applicata, con il quale ha lanciato innovative imprese gestionali e organizzative per potenziare l’interoperabilità semantica dei sistemi informativi. Le sue ricerche più recenti riguardano le applicazioni di questa metodologia ai servizi, ai sistemi socio-tecnici ed economici ed all’e-government mentre sul piano teorico si occupa dei fondamenti dell’ontologia delle relazioni e degli eventi. È autore di più di 200 lavori scientifici, con oltre 31.000 citazioni e un elevato indice bibliometrico (H-index 54).

Marco Sprizzi, Premio Magister Peloritanus 2024 per le Scienze Diplomatiche.

Marco Sprizzi, laureatosi a Messina in Giurisprudenza, nel 1999 viene ordinato sacerdote. Dottore di ricerca in Teologia dogmatica, consegue nel 2002 la Laurea in Diritto canonico e nel 2003 la Specializzazione in Diritto internazionale e in Diplomazia alla Pontifica Accademia Ecclesiastica, iniziando una brillante carriera diplomatica, che lo porta, con la stima e di Benedetto XVI e di Papa Francesco, a lavorare presso le nunziature apostoliche dell’America e dell’Estremo Oriente. Attualmente è Capo Missione a Timor Est.

Marcello Viola, Premio Magister Peloritanus 2024 per le Scienze Giuridiche, Economiche e Politiche.

Marcello Viola, entrato in Magistratura a 24 anni, dal 2022 è Procuratore della Procura di Milano, dopo essere stato sostituto Procuratore a Palermo, Procuratore a Trapani e Procuratore Generale della Corte di Appello di Firenze. Formatosi alla ‘Scuola’ di Rocco Chinnici, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, la lotta alla mafia e alla criminalità organizzata, in un costante affinamento delle tecniche di indagine, è stata sempre l’apprezzata cifra distintiva del suo operare. Con innovativi provvedimenti ha agito contro il fenomeno della violenza di genere e i reati a sfondo sessuale, nella generale stima e ammirazione di tutti gli uffici e in tutte le realtà in cui ha operato.

Basilia Zingarelli, Premio Magister Peloritanus 2024 per le Scienze Medico-Biologiche

Basilia Zingarelli, laureatasi a Messina in Medicina e Chirurgia nel 1990, si specializza in Farmacologia a Messina, a Napoli e negli Stati Uniti. Inizia a lavorare a Cincinnati, dove consegue prestigiosi riconoscimenti scientifici e accademici. Direttrice del Laboratorio di Ricerca di Base in Terapia intensiva presso il Dipartimento di Pediatria del Cincinnati Children’s Hospital e Professore di ruolo di Pediatria presso la locale Università, ha al suo attivo un’imponente e qualificata produzione scientifica, testimoniata dal grande numero di citazioni delle sue pubblicazioni, c.15.000, e dall’altissimo indice bibliometrico (H-index 66).