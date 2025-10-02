 Malore a bordo del traghetto, lutto a Milazzo per la morte di Salvatore Saraò

Malore a bordo del traghetto, lutto a Milazzo per la morte di Salvatore Saraò

Alessandra Serio

Malore a bordo del traghetto, lutto a Milazzo per la morte di Salvatore Saraò

giovedì 02 Ottobre 2025 - 16:51

Chi era il camionista milazzese stroncato durante il suo ultimo viaggio

Dolore e incredulità a Milazzo per la morte di Salvatore Saraò, il camionista stroncato da un infarto stamane, mentre attraversava lo Stretto di Messina un traghetto.

Dolore a Milazzo

Il 61enne era originario del quartiere Grazia e lavorava nel settore trasporti da sempre. Oggi era di ritorno da un viaggio in Puglia, a Massafra, dove viene prodotta la birra Messina. Viaggio per conto della grossa ditta di logistica di Pace del Mela presso il quale era impiegato.

Ultimo viaggio

Saraò si era imbarcato a Villa San Giovanni alle 6.40. Allo sbarco a Messina il suo mezzo non si muoveva, così gli addetti si sono accorti che il conducente era senza vita, piegato sul volante, ed hanno lanciato l’allarme.

Le operazioni necessarie hanno bloccato la nave in rada, la corsa successiva è saltata aumentando i disagi per i pendolari.

Salvatore amava il suo lavoro, i viaggi e il suo tir, era un appassionato di motori sotto tutte le forme, dai mezzi pesanti e alle due ruote.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La Flotilla inchioda i governi europei alle loro responsabilità sul genocidio
Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
Cardiochirurgia pediatrica. M5S: “Taormina penalizzata per favorire Palermo”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED