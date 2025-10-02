Malore a bordo del traghetto, lutto a Milazzo per la morte di Salvatore Saraò

Chi era il camionista milazzese stroncato durante il suo ultimo viaggio

Dolore e incredulità a Milazzo per la morte di Salvatore Saraò, il camionista stroncato da un infarto stamane, mentre attraversava lo Stretto di Messina un traghetto.

Dolore a Milazzo

Il 61enne era originario del quartiere Grazia e lavorava nel settore trasporti da sempre. Oggi era di ritorno da un viaggio in Puglia, a Massafra, dove viene prodotta la birra Messina. Viaggio per conto della grossa ditta di logistica di Pace del Mela presso il quale era impiegato.

Ultimo viaggio

Saraò si era imbarcato a Villa San Giovanni alle 6.40. Allo sbarco a Messina il suo mezzo non si muoveva, così gli addetti si sono accorti che il conducente era senza vita, piegato sul volante, ed hanno lanciato l’allarme.

Le operazioni necessarie hanno bloccato la nave in rada, la corsa successiva è saltata aumentando i disagi per i pendolari.

Salvatore amava il suo lavoro, i viaggi e il suo tir, era un appassionato di motori sotto tutte le forme, dai mezzi pesanti e alle due ruote.