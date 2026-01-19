Maltempo a Messina, sospesa la raccolta dei rifiuti nella zona sud

La decisione di Messinaservizi per tutelare i lavoratori. Per l’intera giornata di domani, martedì 20, le isole ecologiche resteranno chiuse su tutto il territorio comunale

In relazione all’allerta meteo prevista sul territorio comunale per la giornata di domani, martedì 20 gennaio 2026, Messinaservizi Bene Comune rende noto di avere adottato misure organizzative e di sicurezza a tutela dei lavoratori, garantendo la continuità dei servizi essenziali nei limiti delle condizioni operative.

Per la giornata del 20 gennaio, nella zona di raccolta differenziata “Zona Verde” dell’Area Sud, compresa tra Giampilieri Marina e Mili Marina, incluse le frazioni collinari ricadenti nel medesimo ambito territoriale, il servizio di raccolta differenziata porta a porta (utenze domestiche e commerciali) è temporaneamente sospeso. Risultano altresì sospese, nella stessa area, le attività di spazzamento, scerbatura e le ulteriori attività svolte da Messinaservizi Bene Comune.

La Società comunica inoltre che, per l’intera giornata di domani, martedì 20, le isole ecologiche resteranno chiuse su tutto il territorio comunale, al fine di garantire l’incolumità dei cittadini e degli operatori.

Messinaservizi Bene Comune sta comunque monitorando costantemente l’evoluzione delle condizioni meteo e cercherà di garantire il servizio laddove le condizioni di sicurezza lo consentano. In tutte le altre aree della città non interessate dal provvedimento, i servizi proseguiranno secondo la programmazione ordinaria, fermo restando il costante presidio della sicurezza del personale impegnato sul territorio.

Si invita pertanto la cittadinanza a esporre i rifiuti solo dove strettamente necessario, attenendosi alle indicazioni operative che verranno eventualmente fornite. Messinaservizi Bene Comune ringrazia i cittadini per la collaborazione e la comprensione, fondamentali per affrontare in modo responsabile situazioni legate a condizioni meteorologiche avverse.

