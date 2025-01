La circolazione ferroviaria, sospesa da questa notte lungo la linea tirrenica, è in progressiva ripresa con riduzioni di velocità

La circolazione ferroviaria, sospesa da questa notte lungo la linea tirrenica in Calabria per danni causati dal maltempo che continua a interessare la zona, è in progressiva ripresa con riduzioni di velocità.

I treni possono registrare ritardi e cancellazioni. È in corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale. Continua l’intervento dei tecnici di RFI.