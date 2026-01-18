 Maltempo, la Protezione civile regionale attiva stato di preallerta in Sicilia

Redazione

domenica 18 Gennaio 2026 - 15:21

In vista dell’ondata di maltempo che colpirà l'isola a partire dalle prossime ore, la Regione ha attivato tutte le strutture sul territorio

SICILIA – In Sicilia ci si prepara a fronteggiare l’emergenza meteo e sono state allertate le strutture operative. “In vista dell’ondata di maltempo che colpirà la Sicilia a partire dalle prossime ore, la Regione ha attivato tutte le strutture sul territorio per una preparazione adeguata in previsione dei fenomeni più intensi. Un avviso di preallerta è stato diramato già nella giornata di ieri dalla Protezione civile regionale alle prefetture e a tutti gli enti coinvolti invitando in particolare i sindaci, in qualità di autorità locali competenti, ad attuare le misure previste dai Piani comunali”, fa sapere il governo regionale.

Il dipartimento ha inoltre sospeso congedi e permessi per il personale e ha attivato le organizzazioni di volontariato per “supportare, in tutte le verifiche necessarie, i presidi territoriali per le attività di assistenza alla popolazione. «La Regione si è mossa fin da subito – dichiara il presidente Renato Schifani – per fare in modo che, attraverso la collaborazione istituzionale tra tutte le parti coinvolte, vengano ridotti al minimo possibili danni e disagi. Seguiremo costantemente l’evolversi della situazione e il capo della Protezione civile regionale, Salvatore Cocina, è in costante contatto con il dipartimento nazionale, le prefetture e i sindaci dei territori».

Nelle prossime ore, gli avvisi di protezione civile continueranno a fornire regolarmente tutti gli aggiornamenti sui fenomeni previsti con i livelli di allerta e le fasi operative per le varie zone della Sicilia

