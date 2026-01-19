Maltempo Messina. Arriva il Ciclone Harry, come comportarsi

Cosa fare e cosa non fare in caso di maltempo, le raccomandazioni della Prefettura di Messina

E’ previsto per la tarda serata di oggi l’arrivo del ciclone Harry nel messinese e in particolare per la zona sud della città di Messina sono state pianificate le operazioni di prevenzione, per le forti criticità previste per l’area fronte mare a causa delle mareggiate. L’allerta meteo è stata innalzata a rossa per tutta la giornata di domani martedì 20 gennaio con riferimento in questo caso anche al versante tirrenico della provincia.

La Prefettura di Messina, che coordina le attività a livello provinciale, ha quindi emanato una serie di indicazioni da tenere.

Limitare gli spostamenti

Stare lontano da zone alberate

Sistemare e fissare opportunamente tutti gli oggetti che nelle abitazioni e luoghi di lavoro si trovano in aree aperte esposte agli effetti del vento e rischiano di essere trasportati dalle raffiche (vasi ed altri oggetti sui davanzali e balconi, antenne o coperture/rivestimenti di tetti sistemati in modo precario).

In generale, sono particolarmente a rischio tutte le strutture mobili, specie quelle che prevedono la presenza di teli o tendoni, come impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali, temporanee all’aperto.

Guidare con prudenza, specie nei tratti stradali esposti, in particolar modo all’uscire delle gallerie e sui viadotti; furgoni, mezzi telonati, camper, caravan e motocicli possono essere spostati facilmente dal vento.

Inoltre, nelle zone costiere a causa della forte ventilazione associata a mareggiate occorre:

prestare massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere, evitando di spostarsi in particolare su moli e pontili;

evitare l’uso di imbarcazioni, rinforzare preventivamente gli ormeggi e le strutture presenti su spiagge e aree portuali.