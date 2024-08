Maltempo nel Palermitano. Naufragio con 7 dispersi, salvo un bimbo

Al largo di Porticello. 15 messi in salvo

Naufragio con sette dispersi al largo di Porticello, nel Palermitano, a causa del maltempo. Sono state messe in salvo 15 persone, compreso un bambino di un anno (fonti Ansa Sicilia e corriere.it). A informare è il Comune di Bagheria, che è stato contattato per il supporto alla popolazione. Si legge sul sito del Comune: “Nella mattinata di oggi, intorno alle ore 5, un incidente nautico si è verificato al largo di Porticello. Un’imbarcazione (battente bandiera inglese, n.d.r.) di circa 56 metri, con a bordo 22 persone, è improvvisamente affondata, probabilmente a causa delle pessime condizioni meteo. Intorno alle 4 di notte un forte temporale e una tromba d’aria hanno investito il nostro territorio e la costa. Le operazioni di soccorso hanno permesso di trarre in salvo 16 persone, purtroppo altre sei risultano ancora disperse (Ansa scrive di 15 diportisti salvi e 7 dispersi, n.d.r.). Sul luogo dell’evento sono intervenute le autorità competenti, tra cui la Guardia costiera, i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine, impegnate nelle ricerche dei dispersi”. L’Ansa parla di 15 diportisti messi in salvo e 7 persone disperse.

E ancora: “Su richiesta del Comando della stazione dei carabinieri di Bagheria, diverse organizzazioni di volontariato si stanno recando sul posto per fornire assistenza alla popolazione. I sommozzatori dei vigili del fuoco si sono immersi per raggiungere lo scafo, che pare sia a 49 metri di profondità a circa mezzo miglio dalla costa. Il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, è stato contattato dalla sala operativa della Protezione civile regionale e ha allertato le associazioni di protezione civile e la Croce rossa, già operativi, e informato il Coc, Centro operativo comunale”.

Si tratta di una svolta, quella del maltempo, prevista e analizzata dal nostro esperto nei giorni scorsi.

Foto di repertorio.