Nevica da tre giorni: Roccafiorita isolata, attivata l'allerta

Nevica da tre giorni nel più piccolo comune di Sicilia. Il sindaco ha attivato il COC e ricordato a tutti i cittadini le buone pratiche da tenere in caso di neve e ghiaccio previste nel Piano di Protezione Civile Comunale. In previsione delle precipitazioni attese il sindaco aveva allertato per tempo i pastori che si trovavano con le loro greggi in aree impervie affinché assumessero comportamenti mirati ad evitarne l'isolamento. Le strade comunali sono state cosparse di sale ma stamattina il comune è comunque isolato a causa neve e ghiaccio sia dal versante di Mongiuffi Melia che da quello di Limina. Si sta provvedendo a far liberare con mezzi idonei la strada provinciale da entrambi i versanti. Un piccolo gruppo di boyscout che si trova in paese ha dovuto rimandare la partenza a causa della neve. Disagi anche all'acquedotto a causa delle tubature ghiacciate. In allegato le note diffuse ai paesani affinché adottino comportamenti tali da pregiudicare la propria e l'altrui incolumità in caso di neve e ghiaccio.