Maltratta i genitori, arrestato 60enne

I coniugi, ultra 80enni, avevano chiesto aiuto ai Servizi Sociali di Santa Domenica Vittoria

Ieri, a Santa Domenica Vittoria (ME), i carabinieri di Patti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere – emessa dal giudice del Tribunale di Messina, su richiesta della locale Procura – nei confronti di un 60enne, già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto gravemente indiziato del reato di “maltrattamenti contro familiari o conviventi”, commesso ai danni dei genitori, ultraottantenni.

Le indagini da cui è scaturito il provvedimento sono state avviate a seguito di una comunicazione da parte dei Servizi Sociali del luogo, contattati dai genitori dell’indagato che avevano segnalato un insostenibile clima domestico dovuto ai continui comportamenti violenti assunti dal figlio.

Gli approfondimenti eseguiti dai Carabinieri e coordinati dalla Procura di Messina hanno consentito di accertare che l’uomo, in più occasioni, alcune delle quali in stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcolici, aveva costretto gli anziani genitori a subire vessazioni fisiche e morali.

Pertanto, la gravità degli episodi contestati ha così indotto il giudice a emettere il provvedimento restrittivo, anche al fine evitare la reiterazione del reato a tutela delle vittime.