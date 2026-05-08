Via Cesare Battisti, quasi completata la pavimentazione nel primo tratto di pista VIDEO

Smantellato anche il marciapiede successivo. Divieto di sosta prorogato fino al 18 maggio

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Quasi completata la pavimentazione nel primo tratto di pista ciclopedonale in via Cesare Battisti. Le mattonelle di colore bianco e grigio sono state posate sul marciapiede che costeggia il Tribunale di Messina, da via Tommaso Cannizzaro a via Nicola Fabrizi. Sul lato opposto della strada è stato prorogato il divieto di sosta fino al 18 maggio.

Smantellato anche il marciapiede fra via Nicola Fabrizi e XXVII Luglio

I lavori proseguono anche sul marciapiede successivo. È già stata smantellata la vecchia pavimentazione nell’isolato fra via Nicola Fabrizi e via XXVII Luglio. I lavori per la realizzazione della nuova pista proseguiranno fino alla via Geraci, dove il percorso ciclopedonale si ricongiungerà alla ciclabile già realizzata a dicembre.