Malvagna, due premi nel segno della sicilianità - Tempostretto

In programma sabato 27 agosto, con ospite d'onore la direttrice della Biblioteca regionale Tommasa Siragusa

Malvagna – Due premi in uno: “Fogghi mavvagnoti” e “Cuba Bizantina”. Sabato 27 agosto, ore 18,00, al Centro Sociale ( ex macello) via Firriato, angolo Traversa giudice Livatino, avverrà la consegna dei premi ai poeti vincitori della quinta edizione del Premio di poesia “Fogghi mavvagnoti” e assegnazione del trofeo “Cuba Bizantina” alle otto eccellenze siciliane che nel corso dell’anno si sono distinte nelle loro attività professionnali. Due premi figli della sicilianità organizzati dal poeta malvagnese Josè Russotti e patrocinati dal Comune di Malvagna.

La locandina

Ospite d’onore della serata Tommasa Siragusa, direttrice della Biblioteca regionale “Giacomo Longo” di Messina.

I premi

Ecco i premi nel segno distintivo di secolari tradizioni.

– Premio “Fogghi mavvagnoti” 2022, presidente onorario il prof. Giuseppe Rando, ordinario in pensione di Letteratura Italiana dell’università di Messina.

Sezione A – Poesia in lingua italiana. Primi tre classificati: Lucia Lo Bianco, Palermo, con Fiori e parole si persero col vento; Giovanni Teresi, Marsala (TP), con Chi Sei?; classificato Michele Barbera, Menfi (AG), con D’ombra è silenzio; Menzione d’Onore: Rita Saccone, Palermo con Lasciami sui tuoi palmi, Giovanni Macrì, Barcellona P.G (ME) con Amazzone. Premio di Presidenza: Giuseppe Puma, Milano con Verso la sofferenza.

Sezione B -Poesia in dialetto siciliano e nelle sue parlate locali. Primi tre classificati: Lina La Mattina, Palermo, con Ritornu a lu passatu; Jana Carcara, Bagheria (PA) con Masculiata; Bernardo Carollo, Castellammare del Golfo (TP), con Senza Ciatari. Menzione d’Onore: Giuseppe Rocca, Trappeto (PA) con Ventu di mari; Giuseppe Modica, Ragusa, con ‘Mmàstru ‘i mura a siccu.Premio di Presidenza: Miriam Monaco, Fiumefreddo di Sicilia con Ormai mi fici vecchiu; Premio alla Sicilianità a Liliana Arrigo, Agrigento, con Terra Strallucenti.

– Premio “Cuba Bizantina” 2022. Anche questo premio come il “Fogghi mavvagnoti,oltre ad essere l’espressione autentica dell’essere e del sentirsi siciliano, mira a premiare le personalità eccellenti che si sono , in questo ultimo anno, nelle attività professionali in cui si muovono ed operano.

Quest’anno, il premio Cuba Bizantina, eccellenze siciliane, è stato assegnato: prof. Sergio Bonanazinga, etnomusicologo, Università di Palermo; comm. Franceco Di Miceli, Cantine Patria, Castiglione di Sicilia; Luciano Maio, musicista, Milazzo (ME); Angelo Malatino, pittote, Malvagna (ME); ing. Francesco Mantineo, Capo distaccamento corpo Vigili del fuoco, Mojo Alcantara (ME); prof. Ferdinando Maurici, Archeologo e Soprintendente del mare della Regione Siciliana, Palermo; M° Carmelo Patti, direttore d’orchestra, Milano; Prof. Paolo Sessa, scrittore-saggista, Milo (CT). Ospite d’onore della serata dott.ssa Tommasa Tosi Siracusa, Direttrice della Biblioteca Regionale “Giacomo Longo” di Messina. Presenta Rossella Salanitri. Allieteranno la serata Miriana Furnari e il gruppo musicale “Famiglia Pezzino” di Malvagna.