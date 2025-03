“Mamma Drava” a Salice: un successo la prima edizione della carnascialata nel villaggio FOTO

Lo spettacolo itinerante lungo le vie del borgo ha coinvolto decine di abitanti, grandi e piccini

MESSINA – La carnascialata di Salice con lo spettacolo itinerante sulla leggenda di Mamma Drava è stato un successo. All’appuntamento di sabato 1 marzo hanno partecipato decine di abitanti del villaggio e tanti altri hanno assistito allo spettacolo, animando l’intero borgo. Un evento, quello della Carnascialata di Mamma Drava, organizzato per la prima volta a Salice e che gli abitanti puntano a ripetere anche per i prossimi anni, tramandando la storia della dragonessa. Per settimane i cittadini si sono preparati, con

La leggenda

La leggenda di Mamma Drava narra che una volta terribili mostri abitassero boschi, burroni e pozzi nei villaggi di campagna. A Salice si racconta che Mamma Drava, una draghessa, viveva nella vallata ed evitava che i bambini si avventurassero nei boschi, salvandoli. Si tratta di una storia tramandata oralmente a scopo “educativo”, per evitare che i bambini si avventurassero nei luoghi più impervi.