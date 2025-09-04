Mancano pochi giorni alla spettacolare “luna di sangue”

Poi nel mese di ottobre tornerà la "superluna". Ma intanto godiamoci il 7 settembre questo fenomeno. Ecco gli orari

Mancano ormai pochissimi giorni per ammirare uno degli spettacoli astronomici più belli di questo 2025. La sera del 7 settembre 2025 sarà visibile in tutta Italia una eclissi lunare totale, la seconda e ultima dell’anno. Durante questo fenomeno la luna si trasformerà in un disco scuro e rossastro, conosciuto come “Luna di sangue”.

Questa eclissi avrà una caratteristica speciale poiché il satellite sarà vicino al perigeo, il punto più prossimo alla Terra. Ciò renderà la Luna visibilmente più grande e brillante, con il fascino aggiunto delle sfumature color rame.

La luna di sangue.

Orari per osservare il fenomeno

In Sicilia l’eclissi sarà visibile anche a occhio nudo a partire dalle 19:30, con la Luna che entrerà gradualmente nell’ombra terrestre. La fase di totalità, quando il disco lunare sarà interamente oscurato e tinto di rosso, inizierà intorno alle 20:10 e durerà circa 80 minuti. Verso le 21:00 la Luna inizierà a riemergere lentamente dall’ombra più scura, per poi passare in penombra attorno alle 22:00. La fine dell’evento è prevista poco prima delle 23:00, dopo oltre tre ore di spettacolo. La prossima eclissi lunare totale si verificherà nel marzo 2026.

Durante un’eclissi totale, la Terra si posiziona esattamente tra Sole e Luna, proiettando sul nostro satellite il proprio cono d’ombra. La luce solare, filtrando attraverso l’atmosfera terrestre, viene diffusa e regala alla Luna sfumature rosse e aranciate. È da questo effetto che nasce il termine suggestivo di “Luna di sangue”, capace di ispirare leggende e superstizioni in ogni epoca. Le condizioni meteorologiche dovrebbero essere favorevoli per una piena osservazione del fenomeno. Si consigliano i luoghi bui, come le spiagge dell’estrema periferia Nord (sul Tirreno) oppure i punti panoramici presenti sui Peloritani.

Luna.

In ottobre e novembre l’appuntamento con la superluna

Poi il 6 ottobre l’appuntamento con la Luna del Cacciatore, la prima Superluna del 2025, più grande e luminosa del solito, poiché vicina al perigeo. Questo plenilunio sarà uno dei più spettacolari dell’intero anno, ed avrà effetti importanti sulle correnti di marea nello Stretto, che saranno estremamente forti (marea sigiziale).

Il 5 novembre poi sarà il turno della Luna del Castoro. Anche questa sarà una Superluna, visibile accanto a Giove per un effetto scenografico. Infine il 5 dicembre arriverà la cosiddetta Luna fredda. L’ultima luna piena del 2025 sarà una Superluna e si troverà vicino all’ammasso stellare delle Pleiadi, offrendo un finale celeste memorabile.