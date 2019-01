Precari comunali, Fp Cgil: De Luca scarica su altri le proprie responsabilità

La Fp Cgil torna ad accendere i riflettori sulla mancata stabilizzazione degli ultimi 76 contrattisti di Palazzo Zanca e chiede all’amministrazione di aumentare a 32 ore il monte orario settimanale per non penalizzare ulteriormente questi lavoratori.

«Lo scorso 5 gennaio, presso la sala Ovale di Palazzo Zanca, si è tenuto un incontro, indetto peraltro da un rsu anch’esso in attesa di stabilizzazione, in cui è stata chiesta la partecipazione del Sindaco de Luca. Il primo cittadino, ovviamente, non si è tirato indietro, anzi ha colto l’occasione per scaricare su altri responsabilità che invece sono da ritenere direttamente in capo alla stessa Amministrazione da lui “diretta”. E questo perché tutti sono stati testimoni delle affermazioni fatte da De Luca in occasione dell’incontro sul “Salva Messina” dello scorso 15 dicembre, il quale aveva rassicurato i presenti che la delibera sulla stabilizzazione sarebbe andata all’esame della COSFEL il 24 o il 27 dicembre. Ebbene, considerando il risultato raggiunto, è evidente che il primo cittadino ha sottovalutato la questione ed oggi, di fronte ai precari, è inaccettabile che faccia finta di niente». Così in un comunicato il segretario generale della FP CGIL, Francesco Fucile, e della RSU, Peppe Previti, i quali ricordano le parole testuali pronunciate dal sindaco in occasione dell’incontro dello scorso 15 dicembre con il lavoratori non stabilizzati: “State tranquilli, l’Amministrazione ha tutto sotto controllo e non è il caso di creare allarmismi in quanto la deliberazione andrà in commissione della COSFEL il 24 o il 27 dicembre”.

«Il resto purtroppo – continuano i sindacalisti – è già storia la delibera in questione non è andata in commissione COSFEL né il 24 e né il 27 dicembre e pertanto non è stata trattata, rinviando la stabilizzazione dei precari del Comune di Messina al 2019. Siamo certi che il Sindaco, quando ha dato le rassicurazioni a tutti i Sindacati, fosse in buona fede, ma non possiamo tacere sul fatto che sia stato superficiale e disattento nell’affrontare questa emergenza. Da questa situazione si evince che De Luca non ha seguito con la giusta attenzione “la pratica” dei precari sottovalutando l’importanza della stabilità per i lavoratori e le proprie famiglie e che il primo cittadino non ha interloquito con il Ministero, né instaurato contatti produttivi per la risoluzione della precarietà dei 76 lavoratori».

Di fronte a tale situazione, la FP CGIL, nel sottolineare come il Comune di Messina sia un ente che ha necessità che i propri dipendenti lavorino full time, affinché vengano erogati servizi pubblici di qualità, chiede se il sindaco non ritenga opportuno, se non necessario, «dare un indirizzo agli uffici affinché, per una questione di equità e giustizia, ed anche perché realmente servono alla erogazione dei servizi pubblici, ai 76 dipendenti precari, attualmente contrattualizzati a 27 ore vengano assegnate le 32 ore garantite in caso di stabilizzazione».