Acr Messina. Una giornata a Manetta, al Cerignola mancherà Ligi

Il conto del giudice sportivo dopo il pari del "Franco Scoglio"

MESSINA – Dopo l’esordio del Messina in casa contro il Potenza arriva il conto del giudice sportivo. Nessuna sorpresa con Marco Manetta, espulso nel finale per doppia ammonizione, che salterà la prossima giornata. Il difensore di Tivoli paga un’entrata pericolosa nel finale, da cui poi è nata la rete del 2-2 di Verrengia, e non potrà essere schierato nella partita contro l’Audace Cerignola.

A sua volta alla formazione pugliese mancherà un centrale difensivo visto che Alessandro Ligi è stato espulso al 18° minuto del secondo tempo per aver commesso un fallo antisportivo ai danni di un avversario lanciato a rete. Il Cerignola alla prima uscita in campionato ha sconfitto a Torino per 4-3 la Juventus Next Gen.

Il quadro dei “cattivi” del Messina si completa con le due ammonizioni rimediata da Anzelmo e Di Palma. A disposizione dei biancoscudati ci sarà Petrungaro che all’esordio ha terminato di scontare una vecchia squalifica.

Nella prima giornata di campionato Audace Cerignola, Picerno, Benevento, Crotone, Giugliano e Monopoli hanno vinto. Pareggi per Messina, Casertana, Catania, Foggia, Latina, Potenza, Sorrento e Trapani. Sconfitte, alcune a sorpresa, per Avellino, Cavese, Juventus Next Gen, Taranto, Altamura e Turris.

Immagine in evidenza di Francesco Saya,

dalla pagina Facebook Acr Messina

Articoli correlati