“Match it now”: giornata per sensibilizzare alla donazione del midollo osseo

Sensibilizzare alla cultura della donazione del midollo osseo. Questo l’obiettivo che si prefigge “Match it now”, la manifestazione organizzata da ADMO in collaborazione con IBMDR Ospedali Galliera di Genova, CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI E CENTRO NAZIONALE SANGUE – FEDERAZIONE ITALIANA ADOCES.

I dettagli dell’evento saranno illustrati giorno 20 settembre, alle ore 10:00, presso la Sala Ovale del Comune di Messina .

La manifestazione sarà presentata dall’avv. Silvana Paratore, legale impegnato da anni nel volontariato sociale e prevede gli interventi del dott. Salvatore Parrino Presidente ADMO Messina; del dott. Angelo Minissale Responsabile Regionale dell’MSP (Movimento Sportivo Popolare Siciliano) ; del dott. Donato Mannina Primario reparto ematologia ospedale Papardo Messina.

La giornata di sensibilizzazione alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali si terrà a piazza Cairoli sabato 22 settembre tutta la giornata.

Medici del reparto di ematologia dell’ospedale Papardo, infermieri, Volontari e clown Vip saranno presenti in piazza per garantire l’accoglienza, le informazioni scientifiche necessarie e quanto potrà essere utile per l’obiettivo prefisso che è quello di poter diffondere il messaggio solidale di ADMO e coinvolgere il maggior numero di persone ad effettuare nella stessa giornata la Tipizzazione.

Per alcune malattie il trapianto di Midollo è una soluzione priva di alternative, e le speranze di guarigione e di Vita sono legate all’esistenza di un elevato numero di persone disponibili ad offrirsi come Donatori.