Manifestazione No Ponte a Torre Faro: dalle 17 alle 21 stop ad auto, bus e navette - Tempostretto

Venerdì 26 luglio il borgo di Torre Faro sarà attraversato dal corteo della Rete No Ponte. Il Dipartimento Mobilità Urbana e Viabilità ha disposto con ordinanza n. 717 l’interdizione al transito dalle ore 17 alle 21, nelle vie I Palazzo, Torre Nuova, Lanterna e Fortino. Al provvedimento si è adeguata anche l’Azienda Trasporti Messina, che ha adottato modifiche al percorso delle linee bus 31 (Papardo – Torre Faro) e Navetta Torre Morandi. Pertanto, nella giornata di venerdì , le due linee ATM, dalle 17 alle 21, non effettueranno il servizio in località Torre Faro.

Tutte le modifiche possono essere consultate sul sito aziendale ATM www.atmmessina.it .