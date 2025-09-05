Manifesti abbandonati sulla Panoramica, scattano le sanzioni

L'assessore Cicala aggiorna sull'intervento dopo la nostra segnalazione: "Proporrò che gli incassi supportino le famiglie per l'esenzione Tari"

MESSINA – Sabato scorso, 30 agosto, abbiamo pubblicato una segnalazione WhatsApp che denunciava l’abbandono di vecchi manifesti pubblicitari per strada sulla Panoramica dello Stretto all’altezza dell’Eden Park. Si tratta, purtroppo, della cattiva abitudine di qualche operatore che dopo avere aggiornato i cartelloni pubblicitari non esita a lasciare per terra i precedenti manifesti.

Qualcosa finalmente si è mosso

Sin qui questo comportamento incivile, da Tempostretto ripetutamente denunciato, era rimasto impunito. Nell’ultimo caso evidenziato dal nostro giornale, invece, si sta registrando una novità importante. L’Assessore Roberto Cicala, con delega alla Polizia Municipale ha dichiarato che quest’ultima con il suo reparto ambientale, ieri sera, giovedì 4 settembre, “ha effettuato un sopralluogo sulla via Panoramica dello Stretto altezza Eden Park e in prossimità di 5 grossi impianti di affissioni manifesti pubblicitari, riconducibili a 3 distinte ditte che li gestiscono, ha accertato un abbandono di manifesti pubblicitari sostituiti e nascosti malamente dietro una siepe.”

Incassi delle multe a sostegno delle famiglie in difficoltà

Prosegue Cicala: “Lo avevamo detto e lo abbiamo fatto: occorre rispetto per la città e per colpa di pochi non si può danneggiare l’immagine di Messina e di tutti i cittadini e delle imprese che giornalmente in maniera attenta conferiscono i rifiuti in maniera corretta.

Sono stati identificati i manifesti abbandonati, domani (venerdì 5 settembre N.d.R.) si procederà alla identificazione della ditta che ne gestiva la pubblicità con l’ufficio tributi, servizio pubblicità e si procederà alla notifica delle sanzioni ai responsabili.

L’abbandono di rifiuti è reato penale, e oltre alle sanzioni oggi molto più severe che arrivano fino a 18.000€, si va in tribunale.”

Conclude l’assessore Cicala ricolto a coloro che si rendono protagonisti di comportamenti incivili: “Noi non molliamo, è meglio che cambiate voi.”

“Chiederò al sindaco – conclude l’amministratore – di poter destinare le somme incassate da queste sanzioni, all’esenzione e riduzione TARI per l’anno prossimo, per le famiglie in difficoltà economica.

La presidente di Messina Servizi, da noi interpellata sulla persistenza del cumulo di manifesti abbandonati sulla Panoramica: “Quando ci sono delle indagini in corso, non possiamo intervenire, concorderemo con la Polizia Municipale quando ci consentirà di bonificare.”