Mare negato, fiori e ville. Domenica la passeggiata fotografica con PuliAmo Messina - Tempostretto

Appuntamento al capolinea Zir per poi muoversi verso sud

Sono aperte fino al 31 dicembre le iscrizioni al secondo Concorso fotografico di Puli-Amo Messina. Il tema scelto per questa nuova edizione è “la periferia di una città inesistente” e interesserà l’area a sud del Torrente Gazzi.

I punti di interesse spaziano dal mare negato, al villaggio dei fiori, passando per le ville liberty, le aree post industriali e di edilizia residenziale.

Per conoscere in maniera approfondita alcune parti del rione, questa domenica 29 ottobre, è stata organizzata una ‘Passeggiata Fotografica’ che consentirà di andare assieme alla scoperta della varie frazioni della zona.

L’appuntamento sarà alle 10:30 al capolinea Zir. L’evento (per chi volesse rimanere fino alla fine) durerà dalle 10:30 alle 17:30 perciò è consigliabile portarsi il pranzo a sacco.

La passeggiata (come lo stesso concorso fotografico) è aperta a fotografi professionisti e amatoriali: l’intento è far esistere una parte di città che spesso viene lasciata ai margini, il più delle volte per preconcetti o pregiudizi.