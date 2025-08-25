 Marina di Gioiosa Jonica. Ritrovato e sequestrato un altro “Kalashnikov”

Marina di Gioiosa Jonica. Ritrovato e sequestrato un altro “Kalashnikov”

lunedì 25 Agosto 2025 - 09:23

Già nell’ottobre scorso, i Carabinieri avevano sequestrato un altro Kalashnikov insieme a numerose armi e avevano arrestato due persone

MARINA DI IGOIOSA JONICA – Un fucile d’assalto AK-47, il famigerato “Kalashnikov”, è stato rinvenuto nel cuore di Marina di Gioiosa Ionica. L’arma da guerra, micidiale e ad alto potenziale, era nascosta in un’area apparentemente dismessa ma situata in piena zona abitata: un nascondiglio semplice ma funzionale, che lascia pensare a un possibile impiego immediato.

Il ritrovamento è frutto di un rastrellamento condotto dai Carabinieri della locale Stazione con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, reparti specializzati in operazioni nei contesti più difficili della provincia.

La scoperta conferma un dato allarmante: la criminalità organizzata continua a disseminare nel territorio veri e propri arsenali, pronti a garantire potenza di fuoco e capacità di intimidazione, persino a ridosso delle aree abitate.

Non si tratta di un episodio isolato. Già nell’ottobre scorso, sempre a Marina di Gioiosa, i Carabinieri avevano sequestrato un altro Kalashnikov insieme a numerose armi e avevano arrestato due persone. A distanza di pochi mesi, un nuovo sequestro rilancia l’allerta sulle strategie criminali e sull’uso delle armi da guerra in un territorio che resta sotto la stretta osservazione delle forze dell’ordine.

