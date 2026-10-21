 Marinella e il vento, una locanda sospesa nell'aria, dove le canzoni diventano storie

Marinella e il vento, una locanda sospesa nell’aria, dove le canzoni diventano storie

Redazione

Marinella e il vento, una locanda sospesa nell’aria, dove le canzoni diventano storie

mercoledì 21 Ottobre 2026 - 09:30

Dal 22 al 25 ottobre in Sala Laudamo

Dal 22 al 25 ottobre 2026, alla Sala Laudamo, va in scena Marinella e il vento, una produzione del Teatro Vittorio Emanuele, scritta e diretta da Simone Corso, in cui musica e parola, sogno e riflessione si intrecciano.

In una locanda sospesa nell’aria, due osti servono al pubblico mesciate di vento trasformate in canzoni: da De André a De Gregori, da Fossati a Battisti, fino a Gazzè e Fabi.

Un luogo dove l’ironia si fa poesia, la riflessione si fa stupore; dove le ombre reclamano il loro spazio e la musica diventa respiro, anticorpo, festa senza l’obbligo della festa.

Sul palco: Gabriele Furnari Falanga e Giuseppe Capodicasa, accompagnati da Paolo Siracusano (tastiera e voce), Armando Fiorello (basso), Antonio Valentino (batteria) e Daniele Paone (chitarre).

giovedì 22 ottobre, ore 20:30
venerdì 23 ottobre, ore 20:30
sabato 24 ottobre, ore 20:30
domenica 25 ottobre, ore 17:30

Biglietti al botteghino del Teatro: Intero € 5

𝐎𝐫𝐚𝐫𝐢 𝐛𝐨𝐭𝐭𝐞𝐠𝐡𝐢𝐧𝐨
Mar–Sab: 9:00–13:00 / 16:00–18:40 – Lunedì chiuso
Il botteghino sarà aperto un’ora prima dell’inizio delle rappresentazioni anche la domenica e i giorni festivi.

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