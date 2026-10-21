Milonga Ideal. Astor Piazzolla fra tradizione e innovazione

Dal 22 al 25 ottobre in Sala Sinopoli

La vita di Astor Piazzolla, l’immigrazione italiana in Argentina, la memoria personale dell’autrice e il mito contemporaneo del tango si intrecciano in una partitura teatrale fatta di voci, musiche e frammenti narrativi.

Il tentativo non è quello di rappresentare Piazzolla in modo biografico e lineare, ma di far emergere progressivamente la sua figura come una presenza viva, contraddittoria, talvolta ingombrante, capace di spostare continuamente il confine tra tradizione e innovazione.

La scena è abitata da un’attrice e un attore, che assumono di volta in volta funzioni di narrazione, commento, voci della memoria e corpi danzanti, e da un musicista che non si limita ad accompagnare, ma struttura e interrompe il racconto, diventando egli stesso presenza drammaturgica.

Piazzolla appare così attraverso i suoi soprannomi, le accuse dei detrattori, la consacrazione del pubblico, la difficoltà di essere accolto nelle milonghe, la sua libertà ostinata e il suo rapporto con l’Italia e con l’Argentina.

Lo spettacolo non costruisce così un monumento, ma restituisce un artista nelle sue contraddizioni: celebrato e contestato, popolare e colto, radicato e in fuga, sempre in trasformazione. Sempre protagonista.

Date e orari

giovedì 22 ottobre 2026 ore 18:00

venerdì 23 ottobre 2026 ore 18:00

sabato 24 ottobre 2026 ore 18:00

domenica 25 ottobre 2026 ore 11:00

Biglietti al botteghino del Teatro

​Intero €5

𝐎𝐫𝐚𝐫𝐢 𝐛𝐨𝐭𝐭𝐞𝐠𝐡𝐢𝐧𝐨

Mar–Sab: 9:00–13:00 / 16:00–18:40 – Lunedì chiuso

Il botteghino sarà aperto un’ora prima dell’inizio delle rappresentazioni anche la domenica e i giorni festivi.