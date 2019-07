Massimo Ranieri a Taormina il 1 agosto - Tempostretto

Massimo Ranieri si esibirà l’1 agosto al teatro antico di Taormina con una band di stelle della musica italiana.

Viaggio attraverso i classici

L’artista propone un viaggio attraverso i grandi classici della canzone napoletana rivisitati con nuove sonorità di grande eleganza. Ad accompagnarlo in questo inedito percorso da una formazione composta da perle della musica italiana quali Stefano Di Battista ai sassofoni, Marco Brioschi alla tromba e al flicorno, Rita Marcotulli al pianoforte, Riccardo Fioravanti al contrabbasso e Israel Varela alla batteria.

Malia – Napoli 1950-1960

Da Malafemmina di Totò a Dove sta Zazà, passando per Strada ‘nfosa di Modugno e Torero di Carosone. Massimo Ranieri arriva al secondo capitolo del suo personale viaggio nella canzone napoletana declinata in versione jazz, iniziato nel 2015 con l’albumMalia – Napoli 1950-1960. Non mancheranno però i suoi successi di sempre, da Rose rosse a Perdere l’amore.

Malìa Napoletana, realizzato con la produzione di Mauro Pagani, sorprende per eleganza e originalità. Nella loro rielaborazione morbida e spesso intessuta di assoli ammalianti, i brani acquistano nuova eleganza grazie alla voce di Massimo Raneri. Il risultato è a un mix ironico e frizzante tipico dell’espressività partenopea, ma al tempo stesso elegante e pieno di sfumature dal sapore americano. Un lavoro delicato, gentile e aggraziato, dove la voce di Ranieri disegna emozioni che dal vivo diventano ancora più intense.