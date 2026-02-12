Masso crolla sulla strada statale 185 a Novara di Sicilia

Anas e forze dell'ordine sul posto per la messa in sicurezza

A causa della presenza di un masso sul piano viabile, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 185 “Di Sella Mandrazzi” al km 24,400 in località Novara di Sicilia (Messina).

Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono intervenuti sul posto per la gestione della viabilità e per avviare le prime operazioni di messa in sicurezza, propedeutiche alla rimozione dell’ostacolo e alla riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Al momento la circolazione è indirizzata su percorsi alternativi segnalati in loco.

Il distacco di materiale si è verificato da un costone roccioso – di proprietà di terzi – attiguo alla tratta stradale.