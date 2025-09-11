Max Pezzali raddoppia a Messina: concerto allo stadio anche il 2 luglio

Dopo il sold out già raggiunto per la data dell'1 luglio, il cantante ha deciso di inserire un'altra serata al "Franco Scoglio"

MESSINA – Max Pezzali canterà, con il suo tour “Max Forever” non una ma due sere consecutive allo stadio Franco Scoglio. Dopo il sold out registrato per la data dell’1 luglio 2026, il cantante e fondatore degli 883 ha deciso di esibirsi a Messina anche il 2. Entrambe le serate saranno organizzate da Vivo Concerti e promosse da Giuseppe Rapisarda Management, con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Messina.

Basile e Finocchiaro: “Motivo di orgoglio”

“Accogliere nuovamente Max Pezzali a Messina con due date consecutive – hanno dichiarato il Sindaco Federico Basile e l’Assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro – è motivo di grande orgoglio e conferma la centralità del nostro territorio nel panorama della musica dal vivo. Il ‘Franco Scoglio’ si prepara a vivere due serate memorabili, capaci di richiamare migliaia di spettatori da tutta la Sicilia e oltre. Eventi di questa portata non rappresentano soltanto un’occasione di intrattenimento, ma anche un potente strumento di promozione culturale e turistica, oltre che di aggregazione sociale, contribuendo a rendere Messina una città sempre più viva, partecipata e accogliente”.

Biglietti da domani

I biglietti saranno disponibili: online su Ticketone a partire dalle ore 14.00 di domani, venerdì 12 settembre, per cinque giorni consecutivi; mentre su altre prevendite online e nei punti vendita autorizzati a partire dalle ore 11.00 di mercoledì 17 settembre 2025.