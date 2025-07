Messina, Max Pezzali torna allo stadio “Franco Scoglio”: il tour farà tappa in città nel 2026

Il cantante girerà ancora una volta l'Italia. In riva allo Stretto l'unica tappa siciliana (e calabrese)

MESSINA – Max Pezzali torna allo stadio Franco Scoglio. L’appuntamento è per l’1 luglio 2026 con “Max Forever, Hits Only”, il tour negli stadi che porterà l’ex leader degli 883 a cantare in giro per l’Italia i suoi maggiori successi. O meglio, “Gli Anni d’Oro”, come ha scritto richiamando la canzone “Gli Anni”, uno dei suoi maggiori successi.

Il tour partirà da Lignano il 7 giugno. Poi Torino il 13, Napoli il 19, Roma il 23 e Bologna il 27. Luglio si aprirà, l’1, con la tappa messinese, prima di Bari il 5, Padova l’8 e Milano l’11 e il 12, per una doppia data finale.

Biglietti in vendita dal 9 luglio

Per Pezzali si tratterà di un ritorno dopo il concerto dello scorso anno. I biglietti saranno disponibili online su Ticketone a partire da domani, mercoledì 9 luglio 2025 alle ore 14.00, e nei punti vendita autorizzati da lunedì 14 luglio 2025 alle ore 11.00.

