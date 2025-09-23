Maxi blitz anti ‘ndrangheta, in manette anche lo storico boss Pino Piromalli

Tra le 26 persone arrestate, anche lo storico boss ottantenne, Pino Piromalli, detto facciazza, scarcerato , dopo 22 anni di carcere

GIOIA TAURO – Il Raggruppamento Operativo Speciale, con il supporto esecutivo dei Comandi Provinciali dei Carabinieri territorialmente competenti in diverse località del territorio nazionale, sta dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 26 soggetti, indagati a vario titolo per: associazione di tipo mafioso; estorsione; riciclaggio e autoriciclaggio; detenzione illegale di armi e munizioni; turbata libertà degli incanti; favoreggiamento personale; trasferimento fraudolento di valori. Tutti reati aggravati dal metodo mafioso, nonché violazioni in materia di armi.

Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, hanno riguardato la cosca Piromalli, con l’arresto dello storico boss Pino Piromalli di 80 anni, articolazione della ‘ndrangheta di particolare rilievo nel panorama criminale dell’intera organizzazione. Nel corso dell’attività investigativa sono stati ricostruiti gli assetti organizzativi e le dinamiche delittuose del sodalizio.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà oggi, alle ore 10:30, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria.