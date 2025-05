Maxi schermo Foggia – Messina, ingresso non in campo ma in curva sud

A causa delle piogge degli ultimi giorni non si potrà accedere al manto erboso ma la partita potrà essere vista dalla curva sud

Il manto erboso non è idoneo ad accogliere il pubblico in sicurezza, considerate le piogge degli ultimi giorni.

Per questo il maxi schermo per Foggia – Messina, sabato alle 15 allo stadio “Franco Scoglio”, sarà visibile con accesso dalla curva sud e non direttamente dal campo.

L’ingresso è gratuito, ma è obbligatoria la registrazione nominativa tramite la piattaforma Postoriservato.it, per finalità di sicurezza e tracciabilità, come disposto dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.