Maxi sequestro di droga sullo Stretto, il fiuto di Edipo scopre 20 kg di hashish su un bus - Tempostretto

Gdf arresta corriere della droga diretto a Caltanissetta e sbarcato a Messina dai traghetti in arrivo da Villa San Giovanni

MESSINA – Venti chili di hashish, nascosti nello zaino del passeggero di un bus di linea che dal centro Italia era sbarcato a Messina ed era diretto nel nisseno. E’ il prezioso carico scoperto da Edipo, il cane anti droga della Guardia di finanza del Comando Provinciale di Messina, ieri a lavoro proprio ai traghetti in arrivo da Villa San Giovanni.

Il fiuto del cane pastore tedesco in servizio nelle Fiamme Gialle non si è fatto ingannare dagli accorgimenti presi dal passeggero, rinchiuso in carcere per traffico di droga. Nello zaino c’erano infatti ben 190 panetti, da circa 100 grammi ciascuno, di narcotico del tipo hashish, destinato alla provincia di Caltanissetta. Immessi sulle piazze di spaccio nissene, avrebbero fruttato oltre 200 mila euro.