I droni filmano camion che scaricano e ruspe che coprono di terra il materiale. Scattano anche sequestri e denunce

Scavavano il terreno, realizzando fossati per poi seppellirvi ogni genere di rifiuto, in particolare materiale di risulta delle attività vivaistiche. Ma i droni della Polizia Giudiziaria e le videocamere della Polizia Metropolitana hanno ripreso il via vai di camion che caricavano e scaricavano, escavatori e ruspe a lavoro nella zona di Mazzarrà Sant’Andrea. Oggi è quindi scattato il blitz che ha portato una persona agli arresti domiciliari. Eseguiti inoltre sequestri di beni.

Cosa ha scoperto l’inchiesta

L’indagine della Procura di Barcellona, guidata dal procuratore capo Giuseppe Verzera e coordinata dalla sostituta procuratrice Flavia Caldarazzo, ha permesso di scoprire la gestione dei rifiuti e l’alterazione del territorio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i materiali venivano trasportati nelle aree interessate, scaricati all’interno di cavità appositamente scavate e successivamente ricoperti con terreno, così da nasconderne la presenza. In alcuni casi si scavava e si prelevava terra in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, con possibili ripercussioni sull’integrità e sull’assetto del territorio.

Il rischio idrogeologico, l’indagine va avanti

L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di contrasto ai reati ambientali svolte dalla Polizia Metropolitana di Messina e dalla Procura di Barcellona con particolare attenzione alla gestione illecita dei rifiuti, alla tutela del suolo e alla salvaguardia delle aree sottoposte a vincoli ambientali e idrogeologici. L’inchiesta va avanti per chiarire i ruoli di tutti gli indagati e fare luce sulla reale sussistenza delle ipotesi di reato, in attesa del confronto col giudice davanti al quale gli indagati potranno difendersi e fornire la propria versione dei fatti.