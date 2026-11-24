L'area giochi presenta già criticità e il consigliere Cacciotto sollecita sopralluogo, ripristino e videosorveglianza

La villetta “Piazza di Tutti”, inaugurata il 17 settembre 2026 accanto alla sede della Terza circoscrizione con i fondi della democrazia partecipata, mostra già criticità a due mesi dal taglio del nastro. Il consigliere della Terza circoscrizione, Alessandro Cacciotto, ha inviato una richiesta al sindaco, agli assessori all’Arredo urbano e ai Lavori pubblici, ai dirigenti dei Dipartimenti Servizi tecnici e Servizi ambientali e al presidente di Messinaservizi Bene Comune.

Dalle fotografie allegate alla segnalazione emerge che una parte significativa del manto in erba sintetica e del materassino antitrauma sottostante risulta sollevata, scollata o divelta. “Al momento non è dato sapere con certezza se tale distacco sia imputabile a una non corretta esecuzione a regola d’arte dei lavori di posa in opera o se sia invece il frutto di un atto vandalico e di inciviltà” – dice Cacciotto.

L’allarme sicurezza per i bambini

Nella nota viene evidenziato il rischio per chi frequenta lo spazio verde, nato per offrire un luogo di incontro e gioco soprattutto ai più piccoli. Cacciotto ha rimarcato: “Indipendentemente dalle cause, lo stato attuale della pavimentazione rappresenta un serio pericolo per l’incolumità dei bambini che frequentano l’area, oltre a mortificare un’iniziativa virtuosa fortemente voluta dalla comunità”.

Le richieste di intervento e controllo

Il consigliere chiede un controllo tecnico immediato da parte dei tecnici comunali per verificare se la posa del tappeto sintetico e del materiale antitrauma abbia rispettato il capitolato d’appalto, attivando le garanzie nei confronti della ditta esecutrice in caso di difetti. Viene inoltre sollecitato il ripristino urgente della pavimentazione a regola d’arte per restituire decoro e sicurezza all’area giochi.

Sul fronte dei controlli, Cacciotto chiede infine “la collocazione urgente di telecamere di videosorveglianza a presidio dell’intera area della “Piazza di Tutti”, strumento ormai indispensabile per scoraggiare eventuali atti vandalici, individuare i responsabili e tutelare il patrimonio pubblico appena riqualificato”.